أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة على الصعيد العالمي لثاني مرة خلال عامين، وذلك عقب امتداد تفشي الوباء الفيروسي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة.

ويثير تفشي جدري القرود الحالي القلق أكثر هذه المرة من التفشي السابق لأنه ينطوي على متحور جديد من المرض، يقول الخبراء إنه أكثر التحورات التي رأوها على الإطلاق.

🚨WHO Director-General @DrTedros has determined that the upsurge of #mpox in the Democratic Republic of the Congo (#DRC) & a growing number of countries in Africa constitutes a public health emergency of international concern (PHEIC) under the International Health Regulations… https://t.co/xIq0LwWfjW