أنقرة: نشبت مشاجرة عنيفة في البرلمان التركي، الجمعة، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون، ما أدى إلى إصابة نائبين على الأقل، وفق وسائل إعلام محلية.

Yumruk atmak dışında başka bir niteliği olmayan kişi #izmir milletvekili maalesef



Alpay Özalan Mecliste yine zorbalık yaptı. Ahmet Şık’a atılan yumruk ile meclis kana bulanmıştır.



Bekir Bozdağ salondan kaçarak gitmiş, halkın iradesi zorbalar tarafından ayaklar altına… pic.twitter.com/sSJcTEGZJf — 𝙰𝙻𝙺𝙸𝙼 (@ALKIMwrite) August 16, 2024

وفي التفاصيل، اندلع الشجار عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك، بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي، حسب فرانس برس.

قرابة نصف ساعة

فتدخل نواب آخرون، ما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة.

فيما أصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما. كما تلطخت الأرضية بقطرات دم، وفقاً لصور بثتها وسائل إعلام محلية.

في حين تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي.

السجن 18 عاماً

يذكر أن أتالاي انتخب في أيار (مايو) 2023 من زنزانته، وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.

وحُكم على المحامي المنتخب في أبريل 2022 بالسجن 18 عاماً بتهمة "السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا - المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة - للإطاحة بالحكومة عام 2013" من خلال تظاهرات.

والنائب عن ولاية هاتاي (جنوب) الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.

طعن

كما أمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاماً بحجة أن حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي" وكذلك حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".

فيما طعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر الماضي.

ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محكمة النقض، متهماً المحكمة الدستورية بـ"مراكمة الأخطاء".