إيلاف من لندن: قالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "إنها فاشية رقمية"، كما تحرك البريطانيون من أجل استدعاء إيلون ماسك بغرض استجوابه فيما يخص مسؤولية منصة إكس عن انفجار العنف في البلاد على خلفية نشر أخبار مضللة، وها هو الرئيس الفنزويلي مادورو يعلن الحجب المؤقت لمنصة إكس (تويتر) بسبب أحداث عنف وخطاب كراهية.

مادورو يعلن حجب منصة "إكس" في فنزويلا ويتهمها بـ "نشر الفاشية"

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن حجب موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي في البلاد مؤقتا لمدة 10 أيام.

وقال مادورو في كلمة له، يوم الخميس، إن "موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي الذي كان اسمه "تويتر"، تابع لإيلون ماسك، وهو انتهك جميع القواعد للموقع ذاته".

واتهم مادورو الموقع "بنشر الكراهية والفاشية وإشعال حرب أهلية والموت والمواجهة بين الفنزويليين، وهو انتهك كافة قوانين فنزويلا".

وأضاف مادورو أنه قرر الموافقة على مقترح اللجنة الوطنية للاتصالات بحجب موقع "إكس" في فنزويلا لمدة 10 أيام، ليقدم الموقع ضماناته بشأن احترام القوانين الفنزويلية.

وسبق للرئيس الفنزويلي أن اتهم الولايات المتحدة وإيلون ماسك شخصيا بإدارة الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات الرئاسية في فنزويلا، التي اندلعت في أعقاب إعلان السلطات فوز مادورو بولاية رئاسية جديدة.