إيلاف من بيروت: وجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس رسالة باللغة العربية إلى اللبنانيين، ركز فيها على البعد الطائفي بصورة مباشرة، حيث أشار إلى أن لبنان أصبح رهينة في يد إيران "الشيعية"، والهدف هو تحقيق طهران لمصالح طائفية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في رسالته: "أهل لبنان.. اتخذت إيران الشيعية وتوابعها وعلى رأسها حزب الله، لبنان وأهله رهائن في خدمة مصالحها الطائفية المذهبية الضيقة".

وأضاف غالانت "تهدف دولة إسرائيل إلى السكون والازدهار والاستقرار على الحدود الشمالية من الجانبين وبالتالي لا تفسح بتاتا المجال لميليشيا حزب الله لضعضعة الاستقرار على الحدود وفي المنطقة".

وتابع بالقول: "إذا استمر حزب الله في عدوانه ستحاربه إسرائيل حربا شديدة للغاية".

ومضى قائلا: "اذكروا ندم حسن نصر الله على المغامرة الخطيرة غير المحسوبة التي خاضها في صيف 2006، فاعتبروا لكي لا تخوضوا مغامرة بدون رؤية في صيف2024".

واختتم غالانت رسالته للبنانيين بالقول": "من يلعب بالنار يبشر بالدمار".

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في حزب الله.

وبينما أعلنت إسرائيل حالة تأهب تحسبا لرد من إيران وحزب الله، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.