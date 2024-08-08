إيلاف من لندن: أعلنت وكالة ناسا الأميركية للأبحاث الفضائية، أن رائدي فضاء تابعان لها إلى البقاء في الفضاء حتى عام 2025.

ولم تقرر وكالة ناسا بعد كيفية إعادة الثنائي العالقان في محطة الفضاء الدولية إلى الأرض، وقد كشفت الاختبارات الأرضية على مركبة ستارلاينر الفضائية عن نفس العيوب التي حدثت أثناء الرحلة إلى الفضاء، مما يثير القلق على سلامتها.

وكان القائد باري "بوتش" ويلمور والطيارة سونيتا "سوني" ويليامز وصلا إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو الماضي كأول طاقم يختبر مركبة ستارلاينر الجديدة من بوينغ.

وكان من المتوقع أن يعود الثنائي الأميركي إلى الأرض بحلول الآن، لكنهما توقفا بسبب مشاكل في الكبسولة، التي عانت من فشل في الدفع قبل الالتحام - مما تسبب في تمديد مهمتهما إلى أجل غير مسمى.

وقد يضطران إلى البقاء حتى فبراير إذا قررت وكالة ناسا إعادتهما في رحلة سبيس إكس، بدلاً من المخاطرة باستخدام كبسولة ستارلاينر.

وهذا يعني أنهما سيشاهدون من محطة الفضاء بينما يتم فصل ستارلاينر عن محطة الفضاء الدولية للعودة إلى الأرض بدونهم.

سبيكس إكس

وقال كين باورزوكس، رئيس بعثة العمليات الفضائية في وكالة ناسا، إن وكالة الفضاء الأمريكية تنظر عن كثب إلى سبيس إكس كبديل، و"يمكن أن تسلك أيًا من المسارين".

وقال السيد باورزوكس خلال اجتماع عقد مؤخرًا، إنهم "سمعوا من الكثير من الأشخاص الذين أعربوا عن قلقهم، ولم يكن القرار واضحًا".

ومن المتوقع صدور القرار النهائي بحلول منتصف أغسطس.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) وقد يكون لذلك تأثير غير مباشر على رحلة تاكسي سبيس إكس التالية لوكالة ناسا في سبتمبر، عندما قد يُترك اثنان من رواد الفضاء المقرر أن يطيروا في المنزل، لذلك هناك مساحة للسيد ويلمور والسيدة ويليامز في رحلة العودة في فبراير.

وكان تم تعيين ثلاثة رواد فضاء من وكالة ناسا وروسي واحد في الرحلة، لكن من غير المعروف من قد يفوتهم ذلك.

شركة بوينغ

وأكدت شركة بوينغ أن كبسولتها لا تزال قادرة على إعادة رواد الفضاء إلى الوطن بأمان، لكن الشركة ستحتاج إلى تعديل برنامج ستارلاينر في حالة اضطرارها للعودة بدون طاقم.

قال مدير الطاقم التجاري في وكالة ناسا ستيف ستيتش إنهم لم يفكروا بجدية في إطلاق رحلة منفصلة لشركة سبيس إكس فقط لإعادة السيد ويلمور والسيدة ويليامز.

وقال إن مشاكل الدافع حدثت أيضًا أثناء الاختبارات الأرضية ولا يعرف المهندسون سبب تضخم الأختام عند ارتفاع درجة حرارتها ثم انكماشها إلى حجمها المناسب.

إعادة تنشيط

وتم إعادة تنشيط جميع الدافعات الخمسة الفاشلة في ستارلاينر، باستثناء واحد، في المدار.

وتحتاج ستارلاينر إلى الابتعاد عن محطة الفضاء بعد الانفصال والحفاظ على الكبسولة في الوضع المناسب للخروج من المدار.

ويحاول الفنيون أيضًا سد تسرب الهيليوم في نظام الدفع الخاص بـ ستارلاينر، وهو أمر بالغ الأهمية للمناورة.

وأرسلت سبيس إكس أول طاقم من وكالة ناسا إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2020، بعد تسع سنوات من تعيينهم بعد انتهاء برنامج مكوك الفضاء، وستكون رحلة الطاقم التالية هي العاشرة لسبيس إكس لصالح الوكالة.

وكان تم تأجيلها لمدة شهر حتى أواخر سبتمبر للسماح بوقت إضافي لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع عودة ستارلاينر.