برشلونة: عاد الزعيم الانفصالي الكاتالوني كارلس بيغديمونت إلى برشلونة بعد سبع سنوات في المنفى وألقى كلمة خلال تجمع نظم قرب البرلمان أمام آلاف من انصاره.

وقال خلال كلمة مقتضبة بعدما اعتلى منصة أقيمت أمام قوس نصر "تحيا كاتالونيا الحرة!" فيما تجاوب معه أنصاره بالهتاف " كارليس رئيسا".

وأكد الزعيم الانفصالي "لا أعرف كم من الوقت سيمر قبل أن نتمكن من أن نلتقي مجددا يا اصدقاء، لكن لا يهم ما سيحدث، عندما نلتقي مجددا آمل أن نتمكن من أن نهتف مجددا بصوت عال كما قلت خلال كلمتي "تحيا كاتالوينا الحرة".

ولا يزال بيغديمونت موضع مذكرة توقيف لدوره في محاولة انفصال أحبطت في2017.

وكان قد فر من البلاد هربا من ملاحقات قضائية وأمضى سبع سنوات في بلجيكا وفرنسا.

وبعد هذه الكلمة توجه الزعيم الانفصالي مع انصاره إلى برلمان كاتالونيا الذي ينتخب الخميس الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية المحلية الاشتراكي سالفادور إيا، وقد أعلن بيغديمونت مرارا أنه ينوي المشاركة في الانتخاب.