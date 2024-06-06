مدريد: قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، إن إسبانيا ستنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد أفعال إسرائيل في قطاع غزة الفلسطيني.

وستكون إسبانيا بذلك ثاني دولة أوروبية تنضم إلى القضية، التي سبق أن انضمت لها أيرلندا، فضلا عن تشيلي والمكسيك.

وتنظر محكمة العدل الدولية في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة.

واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب إفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وكانت دول أخرى أبدت رغبتها في التدخل في قضية الإبادة الجماعية في غزة، بما في ذلك نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك.