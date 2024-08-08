إيلاف من القاهرة: ما هي المطالب الأولى لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار؟ ولمن أرسلها؟ تقارير تؤكد أنه طالب بانسحاب إسرائيلي تام من قطاع غزة وإطلاق سراح شخصيات فلسطينية بارزة.

وقالت صحيفة "ذي ناشيونال" نقلاً عن مصادرها إن السنوار أجرى اتصالات مع وسطاء مصريين لنقل رسالته الواضحة التي طالب فيها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين البارزين كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.

وأعرب السنوار أيضا عن رفضه لنشر قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد الحرب للحفاظ على الأمن حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال أحد المصادر: "بالنسبة ليحيى السنوار، فإن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين على رأس أولوياته، هو يريد أن يرى مروان البرغوثي وأحمد سعدات مُفرج عنهما، ولن يتنازل عن ذلك".

وقد تم نقل رسالة السنوار إلى الوسطاء المصريين من خلال خليل الحية، مساعد السنوار المقرب والقيادي في حركة "حماس" والذي تحدث أيضا نيابة عنه خلال أشهر من المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل من خلال وسطاء من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وكانت الحركة قد اختارت الثلاثاء الماضي، زعيمها في قطاع غزة يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية الذي تم اغتياله مؤخرا في العاصمة الإيرانية طهران.

