إيلاف من لندن: طردت هيئة الإذاعة البريطانية اللاعب الكروي السابق والمعلق الرياضي جيرمين جيناس أثناء بث مباشر على الهواء.

وكان لاعب خط الوسط السابق لتوتنهام ونيوكاسل مقدمًا في برنامج The One Show على قناة BBC منذ عام 2020 وقدم تحليلًا في "مباراة اليوم - Match Of The Day"

وقال لاعب كرة القدم السابق جيناس إنه "غير سعيد" بطرده من هيئة الإذاعة البريطانية بسبب مزاعم بسلوك غير لائق.

وأكدت هيئة الإذاعة في وقت سابق أن جيناس "لم يعد جزءًا" من "تشكيلة تقديم" برنامج The One Show.

الخبر ينتشر

وانتشر خبر طرد جيناس عندما بدأ في تقديم برنامج مدته ثلاث ساعات في وقت القيادة على راديو talkSPORT مع زميله لاعب كرة القدم السابق جيرمين بينانت.

كما تم استبعاد جيناس، 41 عامًا، من مهامه التحليلية وتقديم برنامج Match Of The Day الرائد في هيئة الإذاعة البريطانية، بالإضافة إلى Match Of The Day 2 وRadio 5 Live.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC أن عقده انتهى في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب قضايا مزعومة تتعلق بسلوك مكان العمل.

وأفادت أيضًا أن الإنهاء جاء بعد مزاعم تتعلق باتصالات رقمية، مثل الرسائل النصية، والتي أثيرت مع الشركة قبل بضعة أسابيع.

وفي حديثه إلى مراسل talkSPORT مساء الخميس، قال جيناس: "لا يمكنني التحدث عن ذلك حقًا. كما ترون على الأرجح، لست سعيدًا بذلك. ولكن في الوقت الحالي كما هو الحال، سيتعين علي ترك المحامين يتعاملون مع الأمر".

وقال "هناك جانبان ... هذا كل ما يمكنني قوله الآن". وأضاف: "لست سعيدًا بهذا الوضع. "سأتحدث إلى محاميي بشأن هذا الأمر، هذا كل ما أستطيع قوله الآن".

وقال جيناس إنه لا يستطيع التحدث عن مواضيع معظم الأسئلة التي طرحتها المحطة الإذاعية، لكنه وافق على رأي المحاور عندما قال الأخير: "أستطيع أن أرى أنك غاضب".

كما رفض لاعب كرة القدم السابق أن يقول ما إذا كان قد بدأ إجراءات قانونية.

رسالة الطرد

وقالت بي بي سي في رسالة إلكترونية إلى الموظفين: "أردت أن أخبركم أن جيرمين جيناس لم يعد يعمل لصالح هيئة الإذاعة البريطانية".

وقال متحدث باسم talkSPORT إن المحطة "أُبلغت بخبر عاجل يتعلق بجيرمين جيناس عندما ظهر على الهواء في فترة تقديم لمرة واحدة على talkSPORT Drive".

وأضاف البيان: "اتخذنا قرارًا - مع جيرمين - بأنه يجب أن يستمر في تقديم العرض. ونظرًا لمجموعة الادعاءات الخطيرة التي يتم الإبلاغ عنها مع استمرار تطور القصة، فإن الأمر متروك لجيرماين كفرد خاص لمعالجتها بالطريقة التي يختارها".

وقال: "لا توجد خطط لجيرماين للبث كمقدم على talkSPORT في المستقبل القريب."

وكان جيناس قدم آخر عرض The One Show في منتصف يوليو، وظهر آخر مرة في Match Of The Day في مايو.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إن جيناس، الذي حصل على ما بين 190 ألف جنيه إسترليني و194999 جنيهًا إسترلينيًا في هيئة الإذاعة البريطانية لعمله في كأس الاتحاد الإنجليزي وMatch Of The Day وكأس العالم في 2022/23، يعمل أيضًا في TNT Sports.

ولم يتم الكشف عن راتبه لتقديم The One Show حيث يتم إنتاج العرض بواسطة BBC Studios، شركة الإنتاج التجاري التابعة لهيئة الإذاعة البريطانية.

ظهور لأول مرة

وظهر جيناس لأول مرة في كرة القدم في سن 17 عامًا انتقل جيناس إلى نوتنغهام فورست ولعب مع نيوكاسل يونايتد وتوتنهام وأستون فيلا وكوينز بارك رينجرز خلال مسيرته.

كما شارك جيناس في 21 مباراة مع منتخب إنجلترا وسجل هدفًا واحدًا.

وانتقل لاعب الوسط إلى التحليل والتقديم على هيئة الإذاعة البريطانية وبي تي سبورت بعد اعتزاله كرة القدم الاحترافية في عام 2016.

وكان الرياضي الكروي الأب لأربعة أطفال إلى برنامج The One Show في عام 2020 كمضيف مشارك بعد رحيل مات بيكر، وتم تعيينه لاعبًا دائمًا في العام التالي.

كما قالت وكالته MC Saatchi إنها لم تعد تمثله بعد نبأ إقالته.

قالت TNT Sports إنها لن تعلق على عمل جيناس مع هيئة الإذاعة البريطانية ولكن من المفهوم أنه ليس من المقرر ظهوره على قنوات المنصة لعدة أسابيع.

وكان جيناس معلقًا مشاركًا في مباراة إيبسويتش ضد ليفربول على TNT يوم السبت الماضي مع عودة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويعتقد أن قناة TNT Sports لم تكن على علم بحالة عمل جيناس مع هيئة الإذاعة البريطانية.