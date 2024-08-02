إيلاف من لندن: بعد إدانته في تهم تتعلق برسوم غير لائقة بالأطفال، أزالت قرية لانجيس بمقاطعة كارمارثينشاير البريطانية جدارية لمذيع أخبار بي بي سي السابق بعد "مراجعة" مؤسسات للتكريمات التي منحت له.

وتم الكشف عن جدارية هيو إدواردز في قريته لانجينيش العام الماضي. وهي من عمل الفنان ستيف "جينكس" جينكينز، الذي قام الآن بطلائها بعد أن أقر إدواردز بالذنب.

وكانت محكمة ويسمنستر الجزائية استمعت إلى أن إدواردز - الذي كان أحد أعلى نجوم هيئة الإذاعة البريطانية أجراً - تلقى 41 صورة غير لائقة لأطفال من متحرش بالأطفال مدان.

وأكدت الشرطة لاحقًا أن إدواردز تم القبض عليه بعد العثور على رسائل WhatsApp في "تحقيق غير ذي صلة تمامًا".

استعادة رواتب

في يوم الخميس، واجه رئيس هيئة الإذاعة البريطانية تيم ديفي اجتماعًا عاجلاً مع وزيرة الثقافة ليزا ناندي بشأن التعامل مع القضية. وقالت منذ ذلك الحين إن مقدم الأخبار المخضرم في هيئة الإذاعة البريطانية البالغ من العمر 62 عامًا يجب أن يعيد راتبه.

وتم دفع 200 ألف جنيه إسترليني لإدواردز بعد اعتقاله في نوفمبر بينما تم إيقافه من قبل هيئة الإذاعة حتى استقال في أبريل بناءً على نصيحة طبية.

لوحة تذكارية

ومنذ إدانته، تم أيضًا إزالة لوحة تذكارية في قلعة كارديف لإحياء ذكرى افتتاح مركز الترجمة الخاص بها. افتتح إدواردز المركز في عام 2008.

في بيان موجز، قال متحدث باسم مجلس كارديف لشبكة سكاي نيوز: "تمت إزالة اللوحة الموجودة على مركز الترجمة في قلعة كارديف".

يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه عدد من المؤسسات إنها تراجع التكريمات التي مُنحت سابقًا للمذيع السابق.

جائزة الزمالة

وفي عام 2007، تم تعيينه أستاذًا فخريًا للصحافة في جامعة كارديف. وقال متحدث باسم الجامعة: "في ضوء الإقرارات بالذنب التي قدمها هيو إدواردز، فإن جامعة كارديف تراجع بنشاط الإجراءات المتعلقة بجائزة الزمالة الفخرية ومنصبه كأستاذ فخري". وقال: "ليس لدينا أي تعليق آخر على هذه المسألة".

كما كان حصل إدواردز على زمالة فخرية من جامعة بانغور في عام 2014، وقال متحدث باسم الجامعة: "في ضوء الأحداث المبلغ عنها، ستراجع الجامعة الزمالة الفخرية الممنوحة لهيو إدواردز".

وسيتم الحكم القضائي على إدواردز في 16 سبتمبر/أيلول.