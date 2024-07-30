وجهت ثلاث تهم لمقدم البرامج السابق في بي بي سي، هيو إدواردز، تتعلق بالتقاط صور غير لائقة للأطفال.

ويُزعم أن الجرائم حدثت بين عامي 2020 و2022 وتتعلق بـ 37 صورة تمت مشاركتها عبر تطبيق واتساب، وفقا لما ذكرته شرطة العاصمة لندن.

وقالت الشرطة يوم الاثنين إن هيو إدوارز ألقي القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ووجهت إليه اتهامات الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في لندن يوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "اتُهم هيو إدواردز، 62 عاما، من حي ساوثوارك وسط لندن، بثلاث تهم تتعلق بالتقاط صور غير لائقة للأطفال بعد تحقيق أجرته شرطة العاصمة.

وأضاف "تتعلق الجرائم، التي يُزعم أنها وقعت بين ديسمبر/كانون الأول 2020 وأبريل/نيسان 2022، بالصور التي تمت مشاركتها في تطبيق واتساب.

وقال :"تم القبض على إدواردز في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ووجهت إليه التهم يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران بعد الحصول على إذن من النيابة العامة الملكية.

وأشار المتحدث قائلا: "لقد تم إطلاق سراحه بكفالة للمثول أمام محكمة وستمنستر الجزئية يوم الأربعاء 31 يوليو/تموز".

واتهم إدواردز بوجود ست صور من الفئة "أ"، وهي أخطر تصنيف للصور غير اللائقة، على هاتفه. كما أنه متهم أيضا بحيازة 12 صورة من الفئة "ب" و19 صورة من الفئة "ج".

ويمكن أن تؤدي إدانة هيو إداوردز إلى عقوبة السجن لعدة سنوات.

ووفقا لموقع سي بي إس الإلكتروني، "يمكن أن يكون لصنع صور غير لائقة تعريفا واسعا في القانون ويمكن أن يشمل الدخول إلى بريد إلكتروني يحتوي على مثل هذه الصورة، أو تنزيلها من أحد المواقع الالكترونية، أو تلقيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت غير مرغوب فيها وحتى لو كانت جزءا من مجموعة أكبر."

جدير بالذكر أن هيو إدواردز غادر بي بي سي في أبريل/نيسان.

كان هيو ادواردز مذيع الأخبار الأكثر شهرة والأعلى أجرا في بي بي سي وأحد المقدمين الرئيسيين في برنامج "أخبار العاشرة مساء" الذي يذاع على القناة الأولى لبي بي سي في بريطانيا، وغالبا ما كان يتم اختياره للتغطية المباشرة للأحداث البريطانية الكبرى.