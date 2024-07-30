أعلنت عدة خطوط طيران دولية تعليق رحلاتها إلى مطار بيروت في ظل توقعات بضربة إسرائيلية محتملة على لبنان، ردا على مقتل اثني عشر شخصا وجرح آخرين جراء سقوط صاروخ على ملعب لكرة القدم في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل يوم السبت الماضي.

وأعلنت مجموعة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى الخامس من أغسطس/آب.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ناطق باسم "لوفتهانزا" أن إلغاء الرحلات إلى لبنان جاء نتيجة "التطوّرات الجارية في الشرق الأوسط".

كما علقت شركتا إير فرانس وترانسافيا رحلاتهما إلى بيروت الاثنين والثلاثاء "بسبب الوضع الأمني" في البلاد، بحسب متحدث باسم مجموعة إير فرانس-كاي إل إم.

وأظهرت بيانات موقع تتبع رحلات الطيران فلايت رادار 24 أن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتين ليل الأحد، كما ألغت شركة طيران صن إكسبرس وشركة إيه جيت التركيتان وشركة طيران إيجه اليونانية والخطوط الجوية الإثيوبية وشركة طيران الشرق الأوسط - رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين.

كما قررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الاثنين، تعليق جميع رحلات الشركات الوطنية الجوية إلى مطار بيروت "لمدة وجيزة". وأضافت أنه ستتم متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلامة.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، الاثنين تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيثُ ستلغي الشركة رحلة الاثنين ورحلة الثلاثاء، بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت.

وفي لبنان، أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، أنها أرجأت بعض رحلات العودة من مساء الأحد إلى صباح يوم الاثنين، دون إبداء الأسباب.

يأتي ذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت صلاحية اتخاذ قرار بشأن الرد على سقوط الصاروخ في مجدل شمس في الجولان المحتل.

وتتهم إسرائيل حزب الله بإطلاق الصاروخ، فيما نفى حزب الله اللبناني مسؤوليته عن ذلك.

دول تحذر رعاياها في لبنان

Reuters مطار رفيق الحريري في بيروت اليوم

حذّرت السفارة الأمريكية في بيروت، في بيان، رعاياها وطالبتهم بإعادة النظر في السفر إلى لبنان.

قال البيان: "نلفت انتباه المواطنين إلى حقيقة أنه وسط التوتر المتزايد في المنطقة، تقوم بعض شركات الطيران بتعديل جداول رحلاتها في لبنان".

وأكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان أنها تواصل تقديم النصح لرعاياها بعدم السفر إلى لبنان، وتشجع المقيمين في البلاد على المغادرة.

بالإضافة إلى وزارة الخارجية الفرنسية ووزارة الخارجية الدنماركية ووزارة الخارجية السويدية والسفارة النرويجية في بيروت الذين نددوا بحادثة مجدل شمس وحذروا من السفر إلى لبنان في الوقت الحالي وطالبوا مواطنيهم بالمغادرة.

حزب الله سيعتبر أي ضربة على لبنان "عدواناً" وليس "رداً"

قالت مصادر في حزب الله لبي بي سي إن حزب الله يرفض اعتبار أي ضربة من إسرائيل في إطار ما تسميه تل ابيب "ردّا" على حادثة مجدل الشمس أنه "رد"، لأن الحزب نفى أي مسؤولية له في سقوط الصاروخ مجدل شمس، لذلك، فأي ضربة إسرائيلية هي عدوان بالنسبة لحزب الله، وسيتعامل معها على هذا الأساس، بحسب ما أعلنت مصادر في حزب الله لمراسلة بي بي سي في بيروت.

أهالي مجدل شمس يرفضون زيارة نتنياهو

Reuters

رفض المئات من أهالي منطقة الجولان زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموقع الصاروخ الذي سقط في بلدة مجدل شمس، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصا تتراوح أعمارهم بين 10 و20 عاما.

ورفع الأهالي لافتة كتب عليها "مجرم حرب" ولافتة أخرى تقول "يسقط قتلة الأطفال".

كما رددوا هتافات للتعبير عن احتجاجهم ورفضهم زيارة نتنياهو وطالبوه بمغادرة البلدة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي عند موقع سقوط الصاروخ إنه جاء إلى هذا المكان للتعبير عن تعاطفه العميق مشيراً إلى أنها "كارثة فظيعة"، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أكد نتنياهو أن ما حدث في مجدل شمس "لن يمر مرور الكرام وأن رد اسرائيل قادم وسيكون قوياً"، على حد تعبيره.

حزب الله العراقي يحذر من تصعيد العمليات على لبنان

حذَّر الناطق العسكري باسم كتائب حزب الله العراقي، جعفر الحسيني، اليوم الاثنين، إسرائيل من تصعيد عملياتها ضد أحد أطراف ما يعرف بـ"محور المقاومة".

وقال الحسيني في بيان مقتضب: "إذا غامر الكيان الصهيوني برفع سقف العمليات على أحد أطراف المحور، فإن قواعد الاشتباك الجديدة لن تكون في صالحه ولا في صالح راعيته، أمريكا الشر".

هل يمكن تجنب التصعيد بين إسرائيل وحزب الله؟

BBC

يعتمد تجنب التصعيد بشكل كبير على الوضع في غزة وعلى الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وعودة الرهائن الإسرائيليين حيث يمكن أن يساعد ذلك في تهدئة التوترات في جنوب لبنان.

وقد سبق وأشار حزب الله إلى انفتاحه على التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة لبنان ولكنه قال إن ذلك الاتفاق يمكن التوصل إليه حينما توقف إسرائيل هجومها على غزة.

وبينما تقول إسرائيل أيضا إنها تفضل التوصل إلى تسوية دبلوماسية من شأنها أن تعيد الأمن إلى شمال البلاد فإن الحكومة الإسرائيلية قالت أيضا إنها تستعد لهجوم عسكري لتحقيق نفس الهدف.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين، والذي توسط في صفقة دبلوماسية غير متوقعة بين لبنان وإسرائيل في عام 2022 بشأن حدودهما البحرية المتنازع عليها، في الثلاثين من مايو/أيار الماضي - إنه لا يتوقع حدوث السلام بين حزب الله وإسرائيل لكنه أشار إلى إمكانية التوصل إلى مجموعة من التفاهمات التي من شأنها إزالة بعض دوافع الصراع وترسيم حدود معترف بها بين لبنان وإسرائيل.

كما تضمن اقتراح فرنسي قدم إلى بيروت في فبراير/شباط الماضي انسحاب مقاتلي النخبة من حزب الله مسافة 10 كيلومترات من الحدود، والانخراط في المفاوضات الرامية إلى تسوية النزاعات حول منطقة الحدود البرية.