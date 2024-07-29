أصدرت المحكمة البريطانية العليا مذكرة اعتقال بحق الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بعد "مغادرته المملكة المتحدة" قبل جلسة المحكمة.

وكان النائب العام بدأ إجراءات قانونية ضد تومي روبنسون في يونيو/حزيران بسبب انتهاك مزعوم لأمر قضائي.

وأصدر قاضي المحكمة العليا مذكرة اعتقال بحق الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون بعد "مغادرته المملكة المتحدة الليلة الماضية" وفشله في الحضور إلى جلسة استماع في قضية ازدراء المحكمة المزعومة.

وقال القاضي جونسون إنه سيصدر مذكرة اعتقال - لكنه أمر بعدم تنفيذها "حتى أوائل أكتوبر/تشرين الأول" للسماح لروبنسون بالوقت للإشارة إلى أنه سيحضر الجلسة التالية طواعية، أو لتقديم طلب "لإلغاء" مذكرة التوقيف.

وكان من المقرر أن يظهر روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي لينون، في المحكمة الملكية للعدل اليوم الاثنين، لكنه لم يحضر ولم يكن ممثلاً من جانب محامين.

دعوى قضائية

ورفع المحامي العام دعوى قضائية ضد روبنسون في يونيو/حزيران بسبب انتهاك مزعوم لأمر قضائي بعد خسارته معركة تشهير في عام 2021.

لكن آدم بايتر، ممثل المحامي العام في جلسة الاستماع، قال إن روبنسون كان جزءًا من "مظاهرة كبيرة" في وسط لندن يوم السبت، والتي تضمنت عرض فيلم كان "محوريًا لهذا الطلب" وأظهر انتهاكًا "صارخًا" و"معترفًا به" لأمر المحكمة.

وأضاف أن روبنسون "ليس ضمن اختصاص المملكة المتحدة" وعاد إلى المملكة المتحدة "بغرض نشر الفيلم" قبل مغادرة البلاد مرة أخرى "ليضع نفسه بعيدًا عن نطاق اختصاص هذه المحكمة".

اعتقال في كينت

واستمعت المحكمة إلى أن حادثة يوم السبت ليست حاليًا موضوع إجراءات ازدراء المحكمة، حيث قالت الشرطة إن الضباط يجرون مزيدًا من التحقيقات.

ولم تذكر شرطة مقاطعة كينت اسم الناشط السياسي لكنها أكدت أن رجلاً يبلغ من العمر 41 عامًا قد تم القبض عليه يوم الأحد بسبب "إحباط" توقف ميناء في نفق القنال في فولكستون.

وفي جلسة الاستماع التي عقدت يوم الاثنين، قال السيد بايتر: "لقد فهمنا أنه فشل في التعاون مع عملية التفتيش في الميناء. وهذا يعني ضمناً أنه كان يحاول مغادرة البلاد وبالتالي لم يكن ينوي حضور هذه الجلسة هذا الصباح".

وأضاف أن روبنسون تم تذكيره بجلسة الاستماع التي عقدت يوم الاثنين قبل إطلاق سراحه بكفالة غير مشروطة في الساعة 10 مساءً يوم الأحد، ولكن يُعتقد الآن أنه "غادر المملكة المتحدة الليلة الماضية ولم يكن هناك ما يمنعه من القيام بذلك".

وقال السيد القاضي جونسون إنه "راضٍ تمامًا" عن إمكانية عقد الجلسة في غياب روبنسون، وأبلغ المحكمة أنه من المتوقع عقد جلسة استماع أخرى في القضية في أكتوبر.