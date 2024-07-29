إيلاف من واشنطن: شهدت ولاية فيرمونت الأميركية جريمة تجاوزت في بشاعتها كافة التصورات، كما أنها تثير الصدمة والدهشة، فالجاني هو شاب لا يتجاوز 23 عاماً، والمجني عليها تبلغ 82 عاماً، فقد قام الشاب باغتصابها وقلتها وحرقها ودفنها.

بدأ بالبحث عن الجدة المفقودة روبرتا مارتن، لينتهي باعتقال رجل شاب يبلغ من العمر 23 عاما، ليصبح متهماً الآن بـ"القتل الوحشي"، حسبما تقول الشرطة.

ووفقاً لما نشرته "بيبول" عبر موقعها الالكتروني مساء الإثنين قالت السلطات إن رجلاً من ولاية فيرمونت يواجه اتهامات بالقتل بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على جارته البالغة من العمر 82 عاماً وقتلها ثم حرق رفاتها ودفنها.

قالت شرطة الولاية في بيان، إن دارين مارتيل، 23 عاما، من سانت ألبانز، ألقي القبض عليه الخميس 25 تموز (يوليو)، ثم اتهم في اليوم التالي بارتكاب جريمة قتل وحشية.

الإبلاغ عن اختفاء مارتن

أحد الجيران أبلغ عن اختفاء مارتن يوم الأربعاء 17 تموز (يوليو) وقالت الشرطة إن أفراد عائلة مارتن تحدثوا معها آخر مرة عبر الهاتف في الليلة السابقة عند الساعة 11:30 مساءً.

ووصفت الشرطة اختفائها بأنه “مشبوه” في تحديثاتها اللاحقة للقضية، وتم العثور على علامات اقتحام منزلها، وفي اليوم التالي لاختفاء مارتن، شوهد مارتيل أمام الكاميرا وهو يتحدث إلى الشرطة.

تم العثور على جثة مارتن يوم الأحد 21 تموز (يوليو) في منطقة غابات قبالة طريق ساند هيل في إينوسبرغ، بالقرب من منزل مارتن، و البقايا التي عثرت عليها الشرطة تعتقد أنها تعود لامرأة مفقودة اختفت في ظروف "مشبوهة"، وتم اتهام مارتيل بالاعتداء الجنسي على مارتن قبل قتلها.

وقالت السلطات إن رفاتها أحرقت ثم دُفنت.

القبض على مارتيل

وفي يوم الاثنين 22 تموز (يوليو) تم القبض على مارتيل ووجهت إليه تهمة السلوك الفاحش والفسق بعد أن قال شهود إنه كان يستمني في الأماكن العامة.

ودفع ببراءته من التهمة يوم الثلاثاء 23 تموز (يوليو) وتم احتجازه في إصلاحية الولاية الشمالية الغربية في سانت ألبانز ، وكان لا يزال في السجن عندما تم القبض عليه واتهامه فيما يتعلق بوفاة مارتن، ومن المقرر أن يعود مارتيل إلى المحكمة الأسبوع المقبل.

ومن غير الواضح ما إذا كان قد عين محاميا يمكنه التحدث نيابة عنه.