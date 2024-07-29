إيلاف من الرباط : أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين، وكذلك من هم في حالة سراح (افراج)، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم البلاد وعددهم 2476 شخصاً، حسب ما ذكر بيان أصدرته مساء الإثنين وزارة العدل المغربية.

العفو عن صحافيين

وعلمت "إيلاف المغرب"أن من بين الاشخاص الذين طالهم العفو مجموعة من الصحافيين والنشطاء منهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني ورضا الطاوجني ويوسف الحيرش.

وذلك بعد قضائهم مدداً متباينة من العقوبات السالبة للحرية على ذمة أحكام في ملفات قضائية مختلفة.

وطال العفو أيضاً مجموعة من المدانين في حالة سراح ( افراج ) ، ويتعلق الأمر بـعماد استيتو وعفاف براني والمعطي منجب، وهشام منصوري وعبد الصمد آيت عيشة.

وجاء في البيان أن العفو طال مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح( افراج )، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 2460 شخصا وهم كالآتي:

-المستفيدون من العفو الملكي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 2278 نزيلا وذلك على النحو التالي :

- العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 171 نزيلا

-العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة نزيلين اثنين ، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 2090 نزيلا

-تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفـائدة : 15 نزيلا

المستفيدون من العفو الملكي في حالة سراح وعددهم 182:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 45 شخصا.

-العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 9 أشخاص

- العفو من الغرامة أو مما تبقى منها لفائدة 121 شخصاً

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 7 أشخاص.

قضايا التطرف والإرهاب

في غضون ذلك، عفا الملك محمد السادس على مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب وعددهم 16 شخصا وذلك على النحو التالي :

- العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة سبعة نزلاء

-التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 9 نزلاء.

