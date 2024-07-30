انفجر خزان مياه رئيسي في منطقة المواصي غرب محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي يصنفها الجيش الإسرائيلي منطقة إنسانية آمنة وطالب آلاف السكان بالنزوح للإقامة فيها.

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي "يحقق في شبهة انتهاك جنوده للقانون الدولي في انفجار خزان مياه الشرب المركزي في رفح".

وأضافت الصحيفة أن جنوداً من اللواء 401 مدرع "فجروا خزان المياه الرئيسي في رفح بعبوات ناسفة بموافقة قادتهم من دون الحصول على موافقة قادة المنطقة الجنوبية".

يأتي ذلك فيما أعلنت، وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 39 ألفاً و363 شخص، وأعداد المصابين إلى 90 ألفاً و923 منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ونزح عشرات الآلاف من مناطق واسعة في مخيمات البريج والنصيرات وسط قطاع غزة إلى مناطق غربي المحافظة الوسطي حتى غربي مدينة خان يونس في مشهد بات يتكرر بشكل كبير في القطاع.

فيما يستمر القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في المناطق التي ينزح منها السكان وبالقرب من الأماكن التي يتوجهون إليها، إذ تواصل القوات الإسرائيلية التوغل لليوم الرابع في منطقة تل الهوا جنوب غربي غزة وسط عمليات قصف للمباني وتجريف للبنية التحتية.

وقالت وكالة الأونروا في بيان لها ‏إن 14بالمئة فقط من المناطق في غزة لا تخضع لأوامر الإخلاء.

‏وتصدر السلطات الإسرائيلية كل يومين أوامر إخلاء، تدعو من خلالها المواطنين إلى مغادرة أماكن تواجدهم مما يخلق حالة من الفوضى والذعر.

وأضاف مفوض عام الأونروا: "يواصل الناس البحث عن الأمان، الذي أصبح الأغلى والأكثر ندرة، إن تكتيكات الإخلاء هذه لا تؤدي إلا إلى زيادة البؤس والخوف والمعاناة للأشخاص الذين لا علاقة لهم بالحرب".

وقال شهود عيان إن طائرات إسرائيلية قصفت بعدة صواريخ مربعاً سكنياً كاملاً وسط مخيم البريج عقب نزوح الأهالي منه ما أدى لدمار واسع.

وأكد جهاز الدفاع المدني أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مجموعة من المواطنين في شارع الأبراج في منطقة تل الهوا غربي مدينة غزة، أدى الى قتل 4 أشخاص على الأقل.

أما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يواصل الجيش الاسرائيلي لليوم التاسع على التوالي "الاجتياح البري الواسع" وسط بلدة بني سهيلة، ولا زال القصف المدفعي يستهدف الأطراف الشرقية لبلدة القرارة حيث تم هدم الكثير من المنازل وتدمير البنية التحتية بشكل كبير ما أدى لسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى في اليومين الماضيين.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية "ارتكبت 3 مجازر راح ضحيتها 39 شهيداً و93 مصاباً خلال يوم واحد"، بالإضافة إلى وقوع عدد من الإصابات خلال استهداف الجيش الإسرائيلي لحي الصبرة جنوبي غزة.