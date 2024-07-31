إيلاف من لندن: أقر مذيع الأخبار السابق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) هيو إدواردز بالذنب في التقاط صور غير لائقة لأطفال، وسيتم الحكم قضائيا بحقه يوم 16 سبتمبر.

وكشف النقاب أنه كان لدى المذيع المخضرم البالغ من العمر 62 عامًا 41 صورة غير لائقة على تطبيق واتساب، بما في ذلك سبع صور من النوع الأكثر خطورة.

وكان إدواردز مقدم برنامج "أخبار العاشرة" على قناة بي بي سي لمدة 20 عامًا، كما قدم تغطية للأحداث الوطنية الكبرى، بما في ذلك الإعلان عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتغطية جنازتها.

وكان في السابق مذيع الأخبار الأعلى أجرًا في بي بي سي، مع شريحة أجر تتراوح بين 475000 و479999 جنيهًا إسترلينيًا لعام 2023/24 لمدة 160 يومًا لتقديم الأخبار الخاصة بقناة بي بي سي وان، والأخبار الخاصة بالانتخابات وغيرها من البرامج التلفزيونية، وفقًا لأحدث تقرير سنوي للمؤسسة.

محكمة وستمنستر

وعند وصوله إلى محكمة وستمنستر الجزئية في قلب لندن، مرتديًا بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق زرقاء ونظارة شمسية داكنة، اعترف المذيع البالغ من العمر 62 عامًا، والذي كان محاطًا بالمصورين بارتكاب ثلاث جرائم بين ديسمبر 2020 وأغسطس 2021.

ووقف إدواردز في قفص الاتهام وبدا مصدومًا بعض الشيء عندما وجهت إليه التهمة الأولى قبل أن يعترف بالذنب. وكان لديه 41 صورة - سبع صور من الفئة أ، و12 صورة من الفئة ب، و22 صورة من الفئة ج - على تطبيق المراسلة واتساب.

وكانت صور الفئة أ - النوع الأكثر خطورة - في الغالب لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، حسبما سمعت المحكمة.

لكن كانت هناك صورتان متحركتان لطفل صغير، ربما يبلغ من العمر بين سبع وتسع سنوات، وفقًا للمدعين العامين.

دردشة واتساب

واستمعت المحكمة إلى أن إدواردز كان متورطًا في محادثة عبر الإنترنت مع رجل بالغ على واتساب بين ديسمبر 2020 وأبريل 2022.

وأرسل الرجل إلى إدواردز 377 صورة جنسية، منها 41 صورة غير لائقة لأطفال. تم إرسال الجزء الأكبر من هذه الصور - 36 صورة - خلال فترة شهرين.

وتم إرسال الصورة غير اللائقة الأخيرة في أغسطس 2021، وهي فيلم من الفئة أ يظهر فيه صبي صغير. وأخبر الرجل إدواردز أن الصبي يبدو صغيرًا جدًا، وأن لديه المزيد من الصور غير القانونية.

وسأل عما إذا كانت الصور التي ظهرت في الصور التي كان يرسلها صغيرة جدًا، وردًا على ذلك أخبره إدواردز بعدم إرسال أي شيء غير قانوني، كما سمعت المحكمة.

ولم يتم إرسال المزيد، واستمر الرجلان في تبادل الصور الإباحية القانونية حتى أبريل 2022.

محامي الدفاع

وقال محامي الدفاع عن إدواردز فيليب إيفانز إنه لا يوجد ما يشير إلى أن مذيع الأخبار السابق قد صنع أو أنشأ أيًا من الصور وأن الصور كانت فقط في تطبيق واتساب الخاص به.

وقال إن إدواردز، الذي ألقي القبض عليه في نوفمبر من العام الماضي ووجهت إليه التهم في 26 يونيو، لم يحتفظ أو يرسل صورًا ولم يطلب صورًا من أي مكان آخر.

وقال: "لا يوجد ما يشير في هذه القضية إلى أن السيد إدواردز ... بالمعنى التقليدي للكلمة، أنشأ أي صورة من أي نوع".

وأضاف: "من المهم أيضًا أن نتذكر في السياق أن الأجهزة، أجهزة السيد إدواردز، تم مصادرتها وتفتيشها، ولا يوجد شيء في تلك الأجهزة. إن الصور فقط هي موضوع التهم التي جاءت عبر دردشة واتساب".

وقال محامي الدفاع: "لم يحتفظ السيد إدواردز بأي صور، ولم يرسل أيًا منها إلى أي شخص آخر، ولم يبحث عن صور مماثلة من أي مكان آخر".

وعندما غادر إدواردز المحكمة المركزية في لندن، هتف المتظاهرون في الخارج "توبوا".

وقال متحدث باسم الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال NSPCC: "إن جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت يمكن أن يكون لها تأثير مدمر على الضحايا ويجب ألا نشك في خطورة جرائم إدواردز".

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت "إن هذه مادة إجرامية" لا يمكن أن يكون لها "عذر".

"صنع" الصور؟

وفقًا للادعاء العام فإنه يمكن أن يشمل مصطلح "صنع" فتح المحتوى والوصول إليه وتنزيله وتخزينه، أو تلقي صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانت غير مرغوب فيها وحتى إذا كانت جزءًا من مجموعة.

وتعتبر الصور من الفئة (أ) الأكثر خطورة وتشمل النشاط الجنسي الاختراقي والنشاط الجنسي مع حيوان أو سادية، في حين أن الصور من الفئة (ب) تنطوي على نشاط جنسي غير اختراقي.

وتعني الفئة (ج) أن الصور لا تندرج ضمن الفئتين (أ) أو (ب) ولا تصور أي نشاط جنسي.

تحقيق سابق

وكان إدواردز أحد أبرز مقدمي البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية قبل استقالته في أبريل. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن القرار اتخذ "بناءً على نصيحة طبية".

وجاءت استقالة المذيع بعد مواجهته مزاعم منفصلة بدفع آلاف الجنيهات الاسترلينية لمراهقة مقابل صور جنسية صريحة.

وبعد خمسة أيام من نشر المزاعم في صحيفة الصن The Sun، قالت شرطة العاصمة إنها لن تتخذ أي إجراءات أخرى لأنها لا تعتقد أن أي نشاط إجرامي قد حدث.وفي أعقاب نشر المزاعم، قالت زوجة إدواردز في بيان صدر في ذلك الوقت إنه "يعاني من مشاكل صحية عقلية خطيرة" وكان "يتلقى رعاية داخلية في المستشفى".

