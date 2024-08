إيلاف من لندن: اعترف المذيع السابق المطرود بسبب مزاعم في هيئة الإذاعة البريطانية جيرمين جيناس بإرسال "رسائل غير لائقة" و"خذلان الأسرة".

وقالت تقارير يوم الخميس الماضي، إن بي بي سي أنهت عقد لاعب كرة القدم السابق معها بسبب مزاعم حول سلوكه. واعترف جيرمين جيناس بإرسال "رسائل غير لائقة" إلى النساء بعد أن تم طرده.

وكان لاعب كرة القدم السابق عمل كناقد في برنامج Match Of The Day وكان مضيفًا مشاركًا لبرنامج The One Show قبل إنهاء عقده مع هيئة الإذاعة البريطانية بسبب مزاعم حول سلوكه.

خيانة زوجته

وفي مقابلة مع صحيفة الصن The Sun يوم الجمعة، أصر جيناس على أنه "لم يحدث أي شيء جسدي على الإطلاق" لكنه اعترف بـ "خيانة" زوجته.

وقال: "لست فخورًا بما كتبته وما قلته. كل هذا عليّ وأقبل تمامًا أن هناك مستوى من المسؤولية يجب الالتزام به عندما تكون عضوًا في هيئة الإذاعة البريطانية".

وأصر جيناس على "أنني لم أفعل شيئًا غير قانوني" وجادل بأن الرسائل كانت مع "شخصين بالغين برضاهما". وأضاف "لقد أوضحت إحداهن لي أنها مهتمة بي".

اعتذار

واعتذر الأب المتزوج البالغ من العمر 41 عامًا لعائلته وأصدقائه وزملائه، وقال: "لقد خذلت نفسي وعائلتي وأصدقائي وزملائي، وأنا مدين للجميع بالاعتذار - وخاصة النساء اللواتي كنت أراسلهن. أنا آسف للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه من العدل أن أقول إن لدي مشكلة. أعلم أنني أفسد نفسي ولدي خط تدمير ذاتي عندما يتعلق الأمر بعلاقتي بشكل خاص، وأعلم أنني بحاجة إلى المساعدة. وأنا أحصل على المساعدة.

وقال: لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء، وأسأل نفسي الكثير من الأسئلة في الوقت الحالي. "أعلم أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، وسيكون الأمر صعبًا".

طرد

وقال جيناس لصحيفة الصن إنه تم فصله من قبل هيئة الإذاعة البريطانية يوم الاثنين، بعد خمسة أيام من بدء عملية التشاور الأولية للموارد البشرية بشأن سلوكه. وقال أيضًا إنه كذب على زوجته إيلي أثناء محاولته "إيجاد طريقة للخروج من هذه الفوضى".

واستمر في التأكيد على أنه غير سعيد بكيفية تعامل المذيع مع فصله وزعم أنه تم فصله بسبب مكالمة فيديو أثناء إجازة عائلية مع زوجته إيلي وأطفالهما الثلاثة.

وقال: "عليك أن تجلس هناك وتستمع إلى ما قلته". "أنا لست فخوراً بأي شيء. إنه أمر محرج، ومن الواضح أن هناك أربعة أشخاص هناك في مكالمة زووم، في الأساس، يستمعون فقط إلى كل هذا، ويقرأون رسائلي".

بدء علاج

وأضاف مع ذلك أنه "لا ألوم إلا نفسي"، وقال: "أنا المتزوج، وأنا المخطئ، وكنت ألعب لعبة اللوم هذه في رأسي".

وقال لاعب نيوكاسل وتوتنهام السابق لصحيفة ذا صن إنه زار طبيبه قبل ظهور الادعاءات ضده وأنه بدأ العلاج "لمحاولة معالجة هذه القضايا، ومن أين تنبع، ولماذا أفعل هذا".

ومع ذلك، أصر على أنه "لم يكن الأمر كذلك" أنه أرسل أي صور أو مقاطع فيديو جنسية، وقال: "أشعر أن الناس لا يعرفون الحقيقة ويشكلون آراء عني غير دقيقة".

وكانت انتشرت أخبار إقالة جيناس عندما بدأ في تقديم برنامج مدته ثلاث ساعات على راديو talkSPORT مع زميله لاعب كرة القدم السابق جيرمين بينانت.

وقال جيناس في حديثه لمراسل talkSPORT يوم الخميس: "لا يمكنني التحدث عن الأمر حقًا. كما ترى على الأرجح، لست سعيدًا بهذا الأمر. ولكن في الوقت الحالي، كما هو الحال، سأضطر إلى ترك الأمر للمحامين."هناك جانبان... هذا كل ما يمكنني قوله الآن."

آخر عرض

وقدم جيناس آخر عرض لبرنامج The One Show في منتصف يوليو، وظهر آخر مرة في برنامج Match Of The Day في مايو.

ويعمل جيناس، الذي حصل على ما بين 190 ألف جنيه إسترليني و194.999 جنيهًا إسترلينيًا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقابل عمله في كأس الاتحاد الإنجليزي وبرنامج Match Of The Day وكأس العالم في 2022/23، أيضًا لصالح TNT Sports.

وقالت كل من TalkSPORT وTNT يوم الخميس إنها أخذت الادعاءات على محمل الجد وليس لديها خطط فورية للعمل مع جيناس في المستقبل القريب.