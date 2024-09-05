إيلاف من لندن: عاد مخطط ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا يطرح نفسه، بعد إلغائه من جانب الحكومة العمالية البريطانية فور توليها السلطة قبل أسابيع.

والعودة، هذه المرة جاءت من برلين، حيث اقترح مفوض الهجرة الألماني يقترح إرسال اللاجئين إلى رواندا باستخدام مرافق ممولة من المملكة المتحدة.

وقال يواكيم ستامب، الممثل الخاص لألمانيا لاتفاقيات الهجرة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه حتى استخدام المرافق التي أنشأتها الحكومة البريطانية الأخيرة.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إن اقتراح السيد ستامب هو اقتراح وليس سياسة معتمدة رسميًا، حيث أن دوره هو "تقديم أفكار جديدة مهمة لتشكيل الأبعاد الخارجية لسياسة الهجرة".

وقال المفوض الألماني في بودكاست على Table Media: "ليس لدينا حاليًا دولة ثالثة تقدمت، باستثناء رواندا". وقال إن نحو 10 آلاف شخص قد يتم إرسالهم إلى رواندا - وخاصة اللاجئين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي من الشرق.

وأضافت (سكاي نيوز): ليس من المستغرب أن الوزراء الذين دافعوا عن مخطط رواندا في بريطانيا، مثل كريس فيلب وزير شؤون الجريمة السابق، يتصرفون بسخرية.

وقد نشر فيلب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ألمانيا على وشك الاستفادة من إلغاء حزب العمال لمخطط رواندا (الذي ألغوه قبل أن يبدأ حتى)".

وادعى حزب العمال أن 700 مليون جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب قد تم إنفاقها على مخطط رواندا عندما ألغوه.