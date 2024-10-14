إيلاف من لندن: يشارك زير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في اجتماع يعقد اليوم الإثنين في لوكسمبورغ للاتحاد الأوروبي للتباحث بشأن أزمة الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا.

وخلال حضوره مجلس الشؤون الخارجية الذي يضم 27 وزير خارجية أوروبيا، سيعمل وزير الخارجية البريطاني على تعزيز التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن القضايا العالمية.

وستستخدم المملكة المتحدة الاجتماع للتواصل مع أقرب جيرانها بشأن خطط إعادة ضبط العلاقات الأوروبية والشرق الأوسط والعدوان الروسي المستمر في أوكرانيا

كما ستعلن حكومة المملكة المتحدة اليوم (الاثنين 14 أكتوبر) عن طموحها للمشاركة بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشؤون الخارجية.

الأمن الأوروبي

وستركز المحادثات على التحديات الرئيسية التي تواجه الأمن الأوروبي. وسوف يشمل ذلك مناقشات حول كيفية عمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي معًا لمعالجة العدوان والتدخل الروسي المستمر في جميع أنحاء القارة، فضلاً عن الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديد المستمر الذي تشكله إيران.

وتأتي مشاركة وزير الخارجية البريطاني تلبية لدعوة من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، في أعقاب زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى بروكسل حيث تعهد بالانتقال إلى ما هو أبعد من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجعل علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي تعمل لصالح الشعب البريطاني.

سيكون حضور المملكة المتحدة في الاجتماع جزءًا من مشاركة أكثر انتظامًا، مع وضع خطط للعمل الوثيق في الشؤون الدولية وتعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في المسائل الأمنية بعد المناقشات مع جوزيب بوريل في لوكسمبورغ لتقديمها للبريطانيين والأوروبيين.