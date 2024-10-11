إيلاف من الضفة: قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الجمعة إن التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب.

وأضاف أن الأونروا ستحصل على توضيح بشأن التمويل الأميركي لها في بداية 2025.

وبالنسبة لتقدير جهود الوكالة، قال لازاريني: كان اختيارنا لجائزة نوبل سيمثل رسالة عظيمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

ورغم ذلك أشاد بمنح منظمة نيهون للجائزة قائلا: منح جائزة نوبل لمنظمة تناضل من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية اختيار رائع.

وفازت منظمة نيهون هيدانكيو اليابانية، وهي حركة شعبية للناجين من القنبلتين الذريتين في هيروشيما وناجازاكي، والمعروفة أيضًا باسم هيباكوشا، بجائزة نوبل للسلام اليوم الجمعة.

وقال الرئيس المشارك لمنظمة نيهون هيدانكيو اليابانية المناهضة للأسلحة النووية، التي منحت جائزة نوبل للسلام الجمعة، إن فكرة أن الأسلحة النووية تجلب السلام مغالطة.

وأوضح توشيوكي ميماكي خلال مؤتمر صحفي: "يقال إنه بفضل الأسلحة النووية يحافظ العالم على السلام. لكن الأسلحة النووية يمكن أن يستخدمها الإرهابيون".

