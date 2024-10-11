إيلاف من لندن: اعتذرت الحكومة البريطانية عن مشاركة عنوان البريد الإلكتروني لأحد أغنى رجال الأعمال في العالم "عن طريق الخطأ".

أحالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية نفسها إلى هيئة مراقبة حماية البيانات بعد الخطأ. وألقى المتحدث باسمها باللوم على "خطأ بشري إداري".

واعتذرت الحكومة عن مشاركة عنوان البريد الإلكتروني ببرنارد أرنو لأحد أغنى رجال العالم عن طريق الخطأ، بالإضافة إلى تفاصيل الاتصال بكبار قادة الأعمال الآخرين.

يأتي ذلك بعد أن أرسل المسؤولون تفاصيل حول قمة الاستثمار الدولية رقم 10 في لندن الأسبوع المقبل - والتي تضمنت تفاصيل الاتصال ببعض الضيوف.

وأولئك الأشخاص الذين تم إرسال نسخة منهم إلى الرسالة، مما يعني أن عناوين بريدهم الإلكتروني تم عرضها على جميع المستلمين، شملوا برنارد أرنو، مؤسس ومالك شركة السلع الفاخرة LVMH.

وتقدر ثروة رجل الأعمال الفرنسي الصافية بنحو 182 مليار دولار (139 مليار جنيه إسترليني) وهو حاليًا خامس أغنى شخص في العالم من قبل فوربس. وكان تم الإبلاغ عن الخطأ لأول مرة من قبل صحيفة The Sun البريطانية.

واعتذر متحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة البريطانية وقال إنها أحالت الأمر إلى هيئة مراقبة حماية البيانات. وقال لقناة (سكاي نيوز): "كان هذا بسبب خطأ بشري إداري، ونحن نعتذر للمتضررين".

واضاف: "نحن نأخذ حماية البيانات على محمل الجد، وقد أحالنا هذه القضية إلى مكتب مفوض المعلومات (ICO)."