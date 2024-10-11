توجت جامعة أكسفورد بلقب أفضل جامعة في العالم لعام 2025، محافظةً على الصدارة للعام التاسع على التوالي وفق تصنيف تايمز للتعليم العالي، بينما تشهد الجامعات السعودية صعودًا ملفتًا.

إيلاف من لندن: أصدرت مؤسسة تايمز للتعليم العالي (THE) تصنيفها السنوي لأفضل الجامعات في العالم لعام 2025، حيث شهد هذا العام إنجازًا جديدًا لجامعة أكسفورد البريطانية بتصدرها القائمة كأفضل جامعة على مستوى العالم.

تأتي هذه النتيجة لتؤكد مكانة أكسفورد الريادية، إذ تصدرت هذا التصنيف للعام التاسع على التوالي، محققةً درجة إجمالية بلغت 98.5، مع حصولها على العلامة الكاملة في فئة "البيئة البحثية"، التي تعد معيارًا أساسيًا لقياس جودة البحث الأكاديمي والابتكار.

إنجازات لافتة

ساهمت "التحسينات الكبيرة في المشاركة الصناعية والتدريس" في تعزيز موقع جامعة أكسفورد على رأس القائمة. وقد حققت أيضًا أعلى الدرجات في فئة "البيئة البحثية"، ما يؤكد دورها البارز في تطوير البحث العلمي والتعليم على مستوى عالمي.

أميركا تتصدر المراكز التالية

احتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) المرتبة الثانية في التصنيف العالمي، بينما جاءت جامعة هارفارد في المركز الثالث، مما يؤكد مكانة الولايات المتحدة القوية في مجالات البحث والتعليم. ومع ذلك، لم تتمكن أي جامعة أخرى من تجاوز أكسفورد التي بقيت في الصدارة بفضل أدائها المتفوق.

تقدم لافت للجامعات السعودية والصينية

شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا للجامعات الصينية، حيث اقتربت من المراكز العشرة الأولى، فيما حصلت جامعات من البرازيل، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة على مراكز متقدمة لأول مرة ضمن أفضل 200 جامعة في العالم، ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها هذه الدول في تعزيز التعليم العالي وتطويره.

25 جامعة بريطانية ضمن أفضل 200 جامعة عالميًا

لم تكن جامعة أكسفورد وحدها من برز في التصنيف، إذ ظهرت 25 جامعة بريطانية ضمن قائمة أفضل 200 جامعة في العالم. واحتلت جامعة كامبريدج المركز الخامس، فيما جاءت جامعة إمبريال كوليدج لندن في المرتبة التاسعة، مما يعزز مكانة بريطانيا كواحدة من الدول الرائدة في مجال التعليم العالي.

قائمة كاملة للجامعات البريطانية في تصنيف THE لعام 2025:

1. جامعة أكسفورد (المركز الأول عالميًا)

2. جامعة كامبريدج (المركز الخامس عالميًا)

3. جامعة إمبريال كوليدج لندن (المركز التاسع عالميًا)

4. كلية لندن الجامعية (UCL) (المركز 22 عالميًا)

5. جامعة أدنبرة (المركز 29 عالميًا)

6. كلية كينغز كوليدج لندن (المركز 36 عالميًا)

7. كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (المركز 50 عالميًا)

8. جامعة مانشستر (المركز 53 عالميًا)

9. جامعة بريستول (المركز 78 عالميًا)

10. جامعة غلاسكو (المركز 87 عالميًا)

11. جامعة برمنغهام (المركز 93 عالميًا)

12. جامعة شيفيلد (المركز 98 عالميًا)

13. جامعة وارويك (المركز 106 عالميًا)

14. جامعة ساوثهامبتون (المركز 115 عالميًا)

15. جامعة ليدز (المركز 123 عالميًا)

16. جامعة نوتنغهام (المركز 136 عالميًا)

17. كوين ماري، جامعة لندن (المركز 141 عالميًا)

18. جامعة يورك (المركز 146 عالميًا)

19. جامعة نيوكاسل (المركز 157 عالميًا)

20. جامعة ليفربول (المركز 160 عالميًا)

21. جامعة لانكستر (المركز 168 عالميًا)

22. جامعة دورهام (المركز 172 عالميًا)

23. جامعة إكستر (المركز 172 عالميًا)

24. جامعة سانت أندروز (المركز 185 عالميًا)

25. جامعة ليستر (المركز 191 عالميًا)

اختلافات التصنيفات الجامعية في المملكة المتحدة

تختلف التصنيفات الجامعية بناءً على المنهجيات المتبعة في المؤسسات المختلفة. فعلى سبيل المثال، تصدرت كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة سانت أندروز تصنيف صنداي تايمز لعام 2025، بينما جاءت جامعة إمبريال في الصدارة في تصنيف الجارديان، وأتت جامعة أكسفورد وكامبريدج في المقدمة في تصنيفات جامعة أكسفورد وكيو إس لعام 2025.

نظرة إلى المستقبل

مع إعلان تصنيفات تايمز للتعليم العالي لعام 2025، يبرز دور الجامعات في قيادة الابتكار وتحسين مستوى التعليم والبحث العلمي. كما تعكس هذه التصنيفات الدور المتزايد للجامعات الناشئة في دول مثل الصين والسعودية والبرازيل في تغيير مشهد التعليم العالي على مستوى العالم.

لمعرفة المزيد عن تصنيفات تايمز للتعليم العالي لعام 2025، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمؤسسة التايمز للتعليم العالي.