إيلاف من لندن: تشير أبحاث إلى أن اصطدام نيزك عملاق بكوكبنا منذ حوالي 3.26 مليار سنة، ربما ساعد الحياة على الازدهار على الأرض

ويُقدَّر أن القطعة الضخمة من الصخرة الفضائية كانت أكبر بنحو 200 مرة من النيزك الذي قتل الديناصورات، وتشير التحليلات إلى أنها تسببت في حدوث تسونامي خلط المحيط وطرد الحطام من الأرض إلى المناطق الساحلية.

تشير الأبحاث إلى أن (النيزك S2) يبلغ حجمه أربعة أضعاف جبل إيفرست ربما ساعد الحياة على الازدهار بعد اصطدامه بالأرض.

لكن الخبراء يشيرون إلى أن الظروف الناجمة عن اصطدام الصخرة الفضائية، التي بلغ قطرها 37-58 كيلومترًا، ربما تسببت في ازدهار أشكال معينة من الحياة.

احداث كارثية

وقالت ناديا درابون، عالمة جيولوجيا الأرض المبكرة وأستاذة مساعدة في قسم علوم الأرض والكواكب في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة: "نعتقد أن أحداث الاصطدام كارثية للحياة".

"ولكن ما تسلط عليه هذه الدراسة الضوء هو أن هذه التأثيرات كانت لتعود بفوائد على الحياة، وخاصة في وقت مبكر... وربما سمحت هذه التأثيرات للحياة بالازدهار".

ويشير التحليل الذي نُشر في مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences إلى أنه تسبب في حدوث تسونامي خلط المحيط وطرد الحطام من الأرض إلى المناطق الساحلية.

وقال الخبراء إن الطبقة العليا من المحيط غلت بسبب الحرارة الناجمة عن التأثير، والتي أدت أيضًا إلى تسخين الغلاف الجوي، في حين غطت سحابة كثيفة من الغبار كل شيء.

الكائنات وحيدة الخلية

ولكن الحياة البكتيرية تعافت بسرعة، وفقًا للبحث، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أعداد الكائنات الحية وحيدة الخلية التي تتغذى على الفوسفور والحديد.

ويقترح العلماء أن الحديد ربما تحرك من أعماق المحيط إلى المياه الضحلة بسبب تسونامي، في حين تم جلب الفوسفور إلى الكوكب بواسطة النيزك نفسه ومن زيادة التآكل على الأرض.

وتشير نتائج دراسة البروفيسورة درابون إلى أن البكتيريا التي تتغذى على الحديد ازدهرت في أعقاب الاصطدام مباشرة.

ويقترح الخبراء أن مثل هذا التحول نحو البكتيريا التي تتغذى على الحديد قد يوفر لمحة عن الحياة المبكرة على الأرض. ويمكن العثور على أدلة على تأثير S2 في حزام باربيرتون جرينستون في جنوب أفريقيا اليوم.

وقالت درابون: "تصور نفسك واقفًا قبالة ساحل كيب كود، في جرف من المياه الضحلة. إنها بيئة منخفضة الطاقة، ولا توجد بها تيارات قوية. ثم فجأة، لديك تسونامي عملاق، يجتاح ويمزق قاع البحر".