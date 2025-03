إيلاف من واشنطن: في أول تصريحات علنية له منذ احتجازه من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية الأميركية، تحدث الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا مؤخرًا محمود خليل ضد الظروف التي يواجهها المهاجرون في مراكز الاحتجاز الأميركية وقال إنه مستهدف من قبل إدارة ترامب بسبب معتقداته السياسية.

قال في بيانٍ مُقدَّم حصريًا لصحيفة الغارديان: "أنا سجين سياسي. أكتب إليكم من مركز احتجاز في لويزيانا ، حيث أستيقظ في صباحاتٍ باردة، وأقضي أيامًا طويلة أشهد على الظلم الصامت المُرتكب بحق عددٍ كبيرٍ من الأشخاص المحرومين من حماية القانون".

تم القبض على خليل، المقيم الدائم في الولايات المتحدة والذي ساعد في قيادة الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا في الربيع الماضي، واحتجازه في نيويورك في 8 آذار (مارس) من قبل سلطات الهجرة الفيدرالية التي أفادت التقارير أنها قالت إنها كانت تعمل بناءً على أمر من وزارة الخارجية بإلغاء بطاقته الخضراء.

the ACLU just released video of ICE arresting Mahmoud Khalil, taken by his pregnant wife. note the plainclothes officers pic.twitter.com/36CRMWVnGZ