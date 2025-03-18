إيلاف من لندن: انتهت المكالمة الهاتفية التي كان يترقبها العالم اليوم الثلاثاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا واستمرت 90 دقيقة على الأقل.

أبلغ مسؤول في البيت الأبيض شبكة NBC News أن المكالمة بين الرئيسين ترامب وبوتين قد انتهت الآن. وأضاف المسؤول أن المكالمة استمرت حوالي ساعة ونصف، على الرغم من عدم تحديد وقت انتهاء محدد.

وكان نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، دان سكافينو، أكد بأن الزعيمين يجريان محادثات منذ الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت المملكة المتحدة. وقال: "المكالمة تسير على ما يرام، وما زالت مستمرة".

كما قدم تحديثًا أحدث يفيد بأن المكالمة لا تزال مستمرة - أي أنها تجاوزت الآن علامة 90 دقيقة.

ومن جهته، قال مبعوث فلاديمير بوتين، كيريل دميترييف إن العالم أصبح اليوم أكثر أمانًا بفضل قيادة رئيسه بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

تسوية الصراع

ويسعى الرئيس الأميركي، إلى إقناع نظيره الروسي، فلاديمير وبتين، بالقبول بوقف إطلاق النار في أوكرانيا، في خطوة نحو تسوية للصراع الدائم منذ 3 سنوات.

وتقول رويترز إن المكالمة الهاتفية التي ستجمع الزعيمين، صباح الثلاثاء، ستكون اختبارا لمهارات ترامب في عقد الصفقات، وعلاقته الراسخة بالزعيم الروسي التي أثارت قلق حلفاء الولايات المتحدة التقليديين.

وأكد الرئيس الأميركي، الاثنين، أنه سيجري مكالمة هاتفية "مهمة للغاية غدًا مع بوتين" من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا.

وصرح ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، بأنه: "تم الاتفاق على العديد من عناصر الاتفاق النهائي، ولكن لا يزال هناك الكثير".