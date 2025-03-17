إيلاف من موسكو: في خطوة قد تعيد رسم ملامح الحرب في أوكرانيا، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء لمناقشة إنهاء الصراع المستمر، كاشفًا أن المفاوضين من الطرفين بدأوا بالفعل مناقشة "تقسيم بعض الأصول".

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال عودته من فلوريدا إلى واشنطن: ""نحن نعمل بشكل جيد جدا، على ما أعتقد مع روسيا. سنرى ما إذا كان لدينا ما نعلنه، ربما بحلول الثلاثاء. سأتحدث مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء، لقد تم إحراز تقدم كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفًا: "نريد إنهاء هذه الحرب، وربما ننجح، وربما لا، لكن لدي شعور قوي بأننا نملك فرصة حقيقية".

يحاول ترامب إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق نار لمدة 30 يومًا، وهو الاتفاق الذي وافقت عليه أوكرانيا الأسبوع الماضي، رغم استمرار المعارك العنيفة وتبادل الضربات الجوية بين الطرفين. في الوقت ذاته، تواصل روسيا تضييق الخناق على القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، محاولةً طردها نهائيًا من مواقعها هناك.

"تقسيم الأصول"

عندما سُئل عن ماهية التنازلات التي قد تطرح خلال المحادثات، قال ترامب بوضوح: "سنتحدث عن الأراضي، وسنتحدث عن محطات الطاقة"، مشيرًا إلى أن "الكثير من هذه القضايا جرت مناقشتها بالفعل بين الطرفين، أوكرانيا وروسيا، بما في ذلك تقسيم بعض الأصول".

تصريحاته جاءت بعد وقت قصير من تأكيد مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف أن بوتين "يتقبل فلسفة" خطة وقف إطلاق النار التي يطرحها ترامب، مشيرًا إلى أن المناقشات بين الجانبين الأسبوع الماضي كانت "إيجابية ومبنية على حلول".

لكن اللافت أن ويتكوف رفض الإجابة عندما سُئل عمّا إذا كانت شروط بوتين تشمل استسلام القوات الأوكرانية في كورسك، الاعتراف الدولي بالمناطق الأوكرانية التي سيطرت عليها روسيا، فرض قيود على القدرات العسكرية الأوكرانية، إيقاف الدعم العسكري الغربي، ومنع نشر قوات حفظ سلام دولية في البلاد.

روسيا تشترط وماكرون يتحدى

كان بوتين قد صرح الخميس الماضي بأنه "يدعم وقف إطلاق النار"، لكنه شدد على أن هناك "تفاصيل عديدة يجب التفاوض عليها" قبل إتمام أي اتفاق. من بين أبرز مطالب موسكو رفض أي نشر لقوات أوروبية في أوكرانيا كجزء من الضمانات الأمنية المستقبلية.

لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد بقوة يوم الأحد، مشيرًا إلى أن موافقة روسيا ليست ضرورية في هذا الأمر، حيث قال: "أوكرانيا دولة ذات سيادة، وإذا طلبت وجود قوات حليفة على أراضيها، فليس لروسيا أن تقرر ذلك".

بعد ساعات، جاء الرد الروسي عبر نائب وزير الخارجية ألكسندر غروشكو، الذي شدد على أن "أي معاهدة سلام دائمة يجب أن تلبي مطالب موسكو الأمنية"، موضحًا أن روسيا ستصر على أن يتضمن أي اتفاق "ضمانات حديدية"، تشمل حياد أوكرانيا الكامل ورفض انضمامها إلى الناتو نهائيًا".

جيش أوكرانيا يعيد ترتيب صفوفه

وسط هذه التطورات السياسية، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن إقالة رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة أناتولي بارغيلفيتش، وتعيين الجنرال أندري غناتوف بديلًا له.

زيلينسكي برر القرار بالقول: "غناتوف رجل متمرس في القتال، ومهمته هي إدخال خبرة ميدانية أوسع في التخطيط للعمليات الدفاعية والهجومية، وتعزيز تطوير منظومة الفيالق العسكرية".

هذه التغييرات تأتي ضمن إعادة هيكلة شاملة للجيش الأوكراني، الذي نما بشكل كبير منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في شباط (فبراير) 2022.



وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف أوضح أن الجيش يمر بمرحلة "تحول استراتيجي"، قائلًا: "نعيد تنظيم القوات المسلحة لرفع كفاءتها القتالية، بما في ذلك تطوير هيكل القيادة وتعزيز المعايير القتالية".

كما تم تعيين بارغيلفيتش في منصب المفتش العام لوزارة الدفاع، مما يشير إلى أنه سيظل جزءًا من المؤسسة العسكرية، لكن في دور رقابي وليس ميداني.

الطريق إلى وقف إطلاق النار لا تزال مليئة بالعقبات، فبين محاولات ترامب لفرض حل دبلوماسي، والمطالب الروسية الصارمة، والتغييرات العسكرية داخل أوكرانيا، يبدو أن الصراع لا يزال بعيدًا عن نهايته الحاسمة.