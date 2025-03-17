قُتل 37 شخصاً على الأقل بعد أن اجتاحت أعاصير مساحات شاسعة من الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي.

وتلقّت ولاية ميزوري القدر الأكبر من الأعاصير، التي بدأت تعصف يوم الجمعة الماضي، حيث قُتل 12 شخصاً في تلك الولاية.

وأثارت الرياح القوية في ولايتي تكساس وكانساس عواصف رملية أسفرت عن تصادم مركبات ووفاة 12 شخصاً.

وأدى الطقس العاتي، الذي عمّ منطقة من البلاد يقطنها أكثر من 100 مليون نسمة، إلى اشتعال ما يقرب من 150 حريق غابات في أوكلاهوما. كما سُجّلت وفيات في ولايات أركنساس وألاباما وميسيسيبي.

وصدرت تحذيرات من احتمالية حدوث فيضانات في أجزاء من ولايات تكساس ولويزيانا وألاباما وأركنساس وتينيسي وميسيسيبي وجورجيا وكنتاكي ونورث كارولاينا.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 320 ألف شخص في المناطق المتضررة، مساء أمس الأحد، وفقًا لموقع (PowerOutageUS) لتتبع الأعطال في الشبكة الكهربائية.

وأُعلنت حالة الطوارئ في ولايات أركنساس وجورجيا وأوكلاهوما.

وفي ولاية ميسوري، قال الحاكم مايك كيهو: "حجم الدمار في جميع أنحاء ولايتنا مروع".

وأضاف في بيان: "دُمّرت مئات المنازل والمدارس والأعمال أو تضررت بشدة".

وأدى إعصار إلى مقتل شخص داخل أحد المنازل في مقاطعة بتلر التابعة للولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، وتسبب الإعصار في تدمير معالم المنزل، وفقاً للمحقق المحلي جيم أكيرز.

وأضاف أكيرز: "صار المنزل حطاماً. كانت الأرضية مقلوبة. كنا نسير على الجدران".

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وفي أوكلاهوما، تسبب نحو 150 من حرائق الغابات، المدفوعة برياح بلغت سرعتها 133 كيلومتراً في الساعة، في انقلاب عدة شاحنات.

كما التهمت الحرائق 170 ألف فدان ودمرت ما يقرب من 300 مبنى، بما في ذلك مزرعة مملوكة لحاكم الولاية كيفن ستيت.

وفي كانساس، لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم بعد تصادم أكثر من 55 مركبة بسبب عاصفة رملية.

وفي تكساس، تسببت عاصفة رملية أخرى في تصادم حوالي 38 مركبة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقُتل ستة أشخاص في ولاية ميسيسيبي حيث اجتاحت الأعاصير تلك الولاية، وأودت الأعاصير كذلك بحياة ثلاثة آخرين في ألاباما، بينهم امرأة تبلغ من العمر 82 عاماً.

وفي ولاية أركنساس، أفاد المسؤولون بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 29 آخرين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر الحرس الوطني في ولاية أركنساس للمساعدة في التعامل مع العاصفة.

ونشر عبر منصة "تروث سوشال" الخاصة به: "انضموا لي ولميلانيا في الصلاة من أجل جميع المتضررين من هذه العواصف الرهيبة!".