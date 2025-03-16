أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، الأحد، أن مفاوضين إسرائيليين يناقشون، مع الوسطاء المصريين، قضية الرهائن لدى حماس، بينا قال مصدر قريب من المفاوضات، إن وفد حركة حماس، برئاسة كبير المفاوضين خليل الحية غادر القاهرة إلى الدوحة، وسط توقعات باستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي عن وجود مفاوضين إسرائيليين في مصر، لمناقشة قضية الرهائن لدى حماس مع الوسطاء المصريين، في إطار المباحثات، حول استمرار الهدنة في غزة.

وقال المكتب، غداة إعلان إسرائيل، مواصلة المحادثات مع حماس: "بناءً على تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، يلتقي ممثلون لفريق التفاوض حاليا مسؤولين مصريين، لمناقشة قضية الرهائن".

ويُتوقع أن تستأنف إسرائيل وحركة حماس، المفاوضات غير المباشرة في الدوحة، في محاولة لحل الخلافات العميقة، بشأن شروط استمرار وقف إطلاق النار الهش، في قطاع غزة.

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وقال مصدر قريب من المفاوضات إن وفد حركة حماس، برئاسة كبير المفاوضين خليل الحية، غادر القاهرة الأحد إلى الدوحة.

وأضاف المصدر أن "الوفد أجرى مباحثات مثمرة، مع الاخوة المسؤولين المصريين"، تركزت حول سبل الدفع باتجاه تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، على ضوء موافقة حماس، على الاقتراح الامريكي المحدّث.

وقال: "الوفد طلب من الاخوة الوسطاء، والضامنين الأمريكيين، إلزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني، وإدخال المساعدات الانسانية فورا للقطاع، وبدء مفاوضات المرحلة الثانية".

خلاف حول المقترح الأمريكي

وكانت حماس قد أكدت أن "الكرة في ملعب إسرائيل" حالياً. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحركة موافقتها على تسليم الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر وأربعة جثامين لرهائن آخرين، مقابل بدء فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر أمام المساعدات، والانسحاب من محور فيلاديلفيا، وبدء المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، في غضون خمسين يوما .

لكن الجانب الإسرائيلي رفض هذا المقترح وطالب بالإفراج عن 11 من الأحياء و 16 جثمانا مقابل نحو 400 سجين فلسطيني . كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أعلن في بيان أن إسرائيل ستواصل المفاوضات غير المباشرة، مع حركة حماس، بشأن استمرار الهدنة الهشة، في قطاع غزة.

وقال مكتب نتانياهو: "أوعز رئيس الوزراء إلى فريق التفاوض بالاستعداد، لمواصلة المحادثات، على أساس رد الوسطاء على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بالإفراج الفوري عن 11 رهينة أحياء، ونصف الرهائن القتلى، مستبعدا بذلك عرض حماس الإفراج عن رهينة إسرائيلي أمريكي، وإعادة جثث أربعة آخرين".

وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق في الأول من مارس آذار، من دون توافق بشأن المراحل التالية، إلا أن الحرب المفتوحة لم تُستأنف.

ومع نهاية المرحلة الأولى، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف أبريل نيسان، لكن حماس تصرّ على الانتقال إلى المرحلة الثانية، المفترض أن تضع حدا للحرب.

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وصرح مصدر قيادي بحركة حماس لبي بي سي، بأن الحركة لا تزال تتمسك بردها السابق، على مقترحات الوسطاء، بشأن تمديد الهدنة في غزة، والمعلن في مفاوضات الدوحة، الأسبوع الماضي.

واختتم وفد من حركة حماس محادثات، أجراها في القاهرة، مع المسؤولين المصريين، وذلك بحسب تصريحات أدلى بها قيادي بارز في الحركة لـ "بي بي سي"، ولم يفصح فيها عن نتائج تلك المحادثات، قائلا إنه "ليس له دراية بها"

وقال مصدر مصري مطلع على هذه المفاوضات لـ "بي بي سي"، إن وفد حماس جاء للقاهرة، للتشاور مع المسؤولين المصريين، فيما يتعلق بمسار التفاوض، بعد تعثر جولة الدوحة الأخيرة، وكذلك مستجدات لجنة الإسناد المجتمعي المزمع تشكيلها، لإدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، فضلا عن مناقشة إمكانية القبول بمقترحات، لتبادل عدد أكبر من الرهائن والمحتجزين، بعد المقترحات الأخيرة التي لم تلق قبولا في هذا الصدد.