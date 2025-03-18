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أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من القطاع فجر الثلاثاء، إلى 404 قتلى "غالبيتهم من الأطفال والنساء"، و562 مصاباً على الأقل.

وأكد الدكتور محمد زقوت، مدير عام المستشفيات في قطاع غزة، لبرنامج (غزة اليوم) عبر بي بي سي أن "العشرات من الشهداء والمصابين لا يزالون يصلون إلى المستشفيات بسبب المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جميع مناطق قطاع غزة، بلا استثناء، حتى في المناطق التي يصنفها الاحتلال على أنها آمنة، لا سيما مخيمات النزوح" على حد قوله.

وأشار زقوت إلى أن "الاحتلال أطلق القنابل الحارقة والثقيلة على المواطنين، ما ضاعف أعداد الشهداء، وسُجّلت عشرات الإصابات الحرجة التي احتاجت إلى تدخل جراحي عاجل، فضلاً عن حالات أخرى تنتظر دورها تعاني من نزيف وحروق وكسور، وإصابات بليغة في الرأس"، مضيفاً أن إسرائيل لم تسمح بدخول أي جهاز طبي طوال فترة الهدنة التي استمرت لأكثر من 51 يوماً، ولم تسمح بخروج المئات من الجرحى والمرضى إلى مصر، على حد قوله.

وأضاف أن الحرب في القطاع دمرت "ما يزيد على 22 مستشفىً حكومياً وخيرياً، ولم يتبق سوى 7 مستشفيات تعمل في هذا الوضع الصعب والمفاجئ".

وفي ساعات مبكرة من صباح الثلاثاء، شنت طائرات جوية إسرائيلية غارات على معظم المدن في قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل بي بي سي، شملت مناطق في شمال القطاع ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح في وسط وجنوب القطاع.

Getty Images فلسطينيون يغادرون القطاع الشرقي من قطاع غزة بعد الغارات الجوية الإسرائيلية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استعداده لمواصلة "الهجمات ضد قادة حماس والبنية التحتية في غزة طالما دعت الحاجة إلى ذلك"، وفق تعبيره، مضيفاً أنه سيوسع الحملة إلى ما هو أبعد من الضربات الجوية.

,حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء حركة حماس من أن "قواعد اللعبة تغيّرت"، مهدداً الحركة خلال زيارته قاعدة تل نوف الجوية، بمواجهة " أبواب الجحيم، والقوة الكاملة للجيش في الجو والبحر والميدان، حتى يتم القضاء عليها بالكامل" في حال "لم تطلق سراح الرهائن فوراً".

ودعا المتحدث باسم الجيش أفيخاي أردعي عبر منصة إكس سكان مناطق بيت حانون وخربة خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة إلى إخلائها، مؤكداً أن الجيش "بدأ هجوماً قوياً ضد المنظمات الإرهابية"، وأن هذه المناطق تعتبر مناطق قتال خطرة.

ودعا سكان هذه المناطق إلى الانتقال إلى مراكز إيواء متعارف عليها في غرب مدينة غزة وخان يونس.

وشهدت بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، حركة نزوح جماعية للفلسطينيين باتجاه بلدة جباليا، بحثاً عن ملاذ آمن، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وروى فلسطيني من جنوب قطاع غزة لبرنامج غزة اليوم عبر بي بي سي لحظات "الرعب" التي عاشها هو وعائلته فجر الثلاثاء، حيث تفاجأوا بأصوات الغارات الإسرائيلية أثناء استعدادهم لتناول وجبة السحور، ووصف القصف بأنه "أحزمة نارية" حاصرت المنطقة، مما تسبب في حالة من الذعر والفزع بين الأهالي، وفق تعبيره.

وأضاف فلسطيني آخر من قطاع غزة أن "شدة القصف أجبرتهم على الاحتماء بجدران المنازل، خوفاً من سقوط الركام عليهم، في مشهد يعكس حجم المعاناة والتهديد المستمر" على حد وصفه.

#عاجل ‼️ تحذير إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة بالأحمر وتحديدًا في أحياء بيت حانون، خربة خزاعة، عبسان الكبيرة والجديدة



⭕️بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي هجومًا قوياً ضد المنظمات الإرهابية. هذه المناطق المحددة تعتبر مناطق قتال خطيرة!



⭕️من أجل أمنكم عليكم الإخلاء… pic.twitter.com/N5Hug8TpXw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 18, 2025

وعبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة.

وقال تورك في بيان "أشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع. هذا سيزيد مأساة إلى المأساة".

وأضاف "لجوء إسرائيل إلى مزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية".

واعرب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاغان تشاباغين عن شعوره بالقلق البالغ إزاء "التصعيد الأخير للأعمال العدائية في غزة، والذي أدى إلى سقوط العديد من الضحايا".

وقال تشاباغين عبر حسابه على موقع إكس، "إنه وعلى الرغم من الظروف الصعبة، تواصل فرق الهلال الأحمر الفلسطيني جهودها الإنسانية لإنقاذ الأرواح".

وحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مبيناً أن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإتاحة الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، تظل "نداءنا المُلِحّ لجميع الأطراف".

وقال الناطق باسم الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توماسو ديلا لونغا في جنيف "ما سمعناه من زملائنا في الهلال الأحمر الفلسطيني هذا الصباح هو أن العديد من المنشآت الصحية في أنحاء غزة تعاني حرفياً من ضغط شديد يفوق قدراتها".

من جانبه حذر منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين من أن الضغط العسكري سيؤدي إلى قتل الرهائن الأحياء واختفاء جثامين الرهائن، معرباً عن قلقه الشديد بشأن مصيرهم.

ودعا المنتدى الإسرائيليين للانضمام إليه والتوجه للاحتجاج، للمطالبة باتخاذ خطوات تضمن سلامة الرهائن وإعادتهم.

واحتُجز خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 251 شخصاً، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، تقول إسرائيل إن 34 منهم قتلوا.

Getty Images دبابات ومركبات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تتحرك في المناطق القريبة من خط الحدود الشمالي لقطاع غزة

وفي ذات السياق، أفادت مصادر صحفية مصرية بمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة بأن المعبر مغلق حالياً من الجانب الفلسطيني. يأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليمات بإغلاق المعبر واعتبار المنطقة الحدودية مع مصر منطقة عسكرية خطرة.

وذكر المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريحات لبي بي سي أن معبر رفح أغلق أمام مرور المصابين والمرضى من قطاع غزة لمصر عقب استئناف إسرائيل قصفها للقطاع في ساعة مبكرة صباح اليوم الثلاثاء.

وكان المعبر حتى يوم الاثنين، نقطة عبور لمئات من المصابين لتلقي العلاج في مصر أو في دول أخرى، بتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية منذ الأول من فبراير/شباط الماضي، بموجب التزامات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وبحسب التقارير الواردة من المعبر من جانبه المصري، عبر حتى الاثنين نحو 1700 من المرضى والمصابين وأكثر من 2500 مرافق من القطاع إلى مصر منذ استئناف عمل المعبر في الأول من فبراير/شباط الماضي، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والتي انتهت بنهاية الشهر ذاته، بيد أن المعبر ظل عاملاً حتى أمس الاثنين رغم قرار إسرائيل إغلاق باقي المعابر مع القطاع منذ ذلك الحين.