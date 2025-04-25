يروّج البعض للطحالب البحرية، وهي عشبة بحرية شائكة صالحة للأكل، على أنها سر البشرة المتوهجة، وفقدان الوزن بسهولة، وتحسين صحة الأمعاء، وقد أصبحت موضوعا شائعا بين المشاهير ومستخدمي تيك توك.

وتعجّ مواقع التواصل الاجتماعي بوصفات قهوة الطحالب البحرية، وأقنعة الوجه المنزلية، ومقاطع فيديو لتحدي الطحالب البحرية #SeaMossChallenge، وهي صيحة رائجة، حيث يبتلع المؤثرون لقمة من هلام الطحالب البحرية اللزج، والذي قد تكون رائحته كريهة.

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ولكن، هل هناك أي حقيقة وراء مزاعم هذه الأطعمة فائقة الجودة، أم أنها مجرد صيحة أخرى في عالم الصحة؟

ما هو الطحلب البحري؟

طحلب البحر، المعروف أيضًا باسم الطحلب الأيرلندي، هو نوع من الأعشاب البحرية الحمراء، وينتشر على طول السواحل الصخرية لأيرلندا وأجزاء أخرى من المحيط الأطلسي، كما ينمو في المياه الدافئة في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا.

ويحصد الناس طحلب البحر ويتناولونه منذ حوالي 14 ألف عام، مع وجود أدلة على استخدامه طبيًا في الصين منذ عام 600 قبل الميلاد، وفقًا للمجلس الدولي للإضافات الغذائية.

ويُنتج هذا النبات مادة مضافة تُسمى الكاراغينان، والتي يستخدمها مصنعو الأغذية كمكثف ومُثلّج في منتجات مثل الآيس كريم وحليب الشوكولاتة والهلام.

ومثل العديد من الأعشاب البحرية، يُعد طحلب البحر غنيا بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الحديد والمغنيسيوم واليود والفيتامينات، والتي تُساهم في تحسين الصحة العامة، وفقًا لجمعية التغذية البريطانية.

ويتوفر طحلب البحر على نطاق واسع عبر الإنترنت في شكله الخام والمجفف، ولكن أكثر المنتجات شيوعا على مواقع التواصل الاجتماعي تشمل الحبوب والمساحيق والهلام والحلوى.

ومن المتوقع أن يتجاوز حجم سوق الطحالب البحرية العالمية 3 مليارات دولار بحلول عام 2032، مدفوعًا بالطلب المرتفع في الصين، وفقًا لبيانات من شركة بولاريس ماركت ريسيرش.

Getty Images يمكن شراء الطحالب البحرية عالميًا في شكل حبوب ومساحيق وهلام وحلوى جيلاتينية

بشرة صافية؟

وفي منشورٍ حول التعامل مع الصدفية، وهي حالة التهاب جلدي مزمن، صرّحت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بأنها تشرب عصائر الطحالب البحرية كجزء من نظام غذائي نباتي.

ولكن ماذا يقول العلم؟

تحتوي الطحالب البحرية على فيتاميني أ وهـ، اللذين تُشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (إن إتش إس) إلى أهميتهما لصحة البشرة، كما تحتوي على مضادات أكسدة، مثل البوليفينول، ذات "تأثيرات مُثبتة مضادة للالتهابات"، وذلك بحسب هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.

وتقول ليا دي سوزا توماس، وهي عالمة مؤهلة في الطب الحيوي مقيمة في المملكة المتحدة وعضوة في "موارد التغذية"، وهي قاعدة بيانات لخبراء التغذية وأخصائيي التغذية المؤهلين: "إن هناك أدلة مباشرة محدودة على أن تناول الطحالب البحرية يُحسّن حالة الجلد أو مظهره".

وصرحت لبي بي سي أن الدراسات التي تُثبت فوائد الطحالب البحرية للبشرة ركّزت على العلاجات الموضعية، مثل الكريمات والمراهم، بدلًا من تناولها.

فقدان الوزن

ثقافة الحمية الغذائية رائجة على تيك توك. ففي عام 2022 ، كشفت دراسة أجرتها جامعة فيرمونت الأمريكية عن وجود9.7 مليار فيديو يحمل هاشتاغ #فقدان_الوزن.

وروّج المستخدمون للطحالب البحرية كغذاء خارق يساعد على إنقاص الوزن، لكن المتحدثة باسم مؤسسة التغذية البريطانية، بريديغيت بينيلام، تقول إنه لا يوجد ما يشير إلى أنها تستحق أن تُصنّف ضمن الأطعمة الخارقة.

وقالت لبي بي سي: "لا نعرف سوى القليل عن أي فوائد محددة لتناول الطحالب البحرية على صحة الإنسان".

وتقول ريتشيل إيزاكس، وهي أخصائية في التغذية الطبيعية ومُسجلة في المملكة المتحدة، إن الطحالب البحرية تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي يمكن أن تُسهم في الشعور بالشبع.

لكنها تُضيف أنه "لا توجد أدلة كافية على أنها تدعم فقدان الوزن".

Getty Images تقول مؤسسة التغذية البريطانية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الطحالب البحرية غذاء خارق

مفيدة للأمعاء

وتُعد الأعشاب البحرية، بما في ذلك الطحالب البحرية، غنية بالسكريات المتعددة، وهي نوع من الكربوهيدرات البريبايوتيكية المفيدة للأمعاء.

وتقول الجمعية البريطانية للتغذية: "البريبايوتيك بمثابة سماد لميكروبات أمعائنا، إنها في الأساس غذاء يغذي بكتيريا الأمعاء النافعة".

وتشير كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد إلى أن صحة الأمعاء ترتبط بفوائد أخرى، بما في ذلك تعزيز المناعة، وتحسين صحة الدماغ، وقد تقلل حتى من خطر الإصابة بمرض السكري.

وتقر دي سوزا توماس بأن الطحالب البحرية أظهرت "بعض النتائج الواعدة" فيما يتعلق بصحة الأمعاء، لكنها صرحت لبي بي سي بأن "هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم دورها بشكل كامل".

Getty Images تحتوي الطحالب البحرية على مستويات عالية من اليود ويمكنها أيضًا امتصاص المعادن الثقيلة

المخاطر المحتملة

هناك بعض المخاطر المرتبطة بتناول الطحالب البحرية، والتي سلط الخبراء الضوء عليها لبي بي سي.

وتحتوي الطحالب البحرية على مستويات عالية من اليود، مما قد يُسبب مشاكل في الغدة الدرقية إذا أُفرط في تناولها.

وصرحت بينيلام، المتحدثة باسم مؤسسة التغذية البريطانية: "بأنه يجب ألا تتجاوز الكمية الموصى بها على العبوة".

وأضافت قائلة إن الطحالب البحرية، مثل الأعشاب البحرية، قادرة على امتصاص المعادن الثقيلة من الماء، وذلك حسب مكان نموها.

وتُشير الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية إلى أن تراكم المعادن في الجسم قد يُؤدي إلى آثار ضارة مع مرور الوقت.

ومع ذلك، تُؤكد دي سوزا توماس، وهي عالمة مؤهلة في الطب الحيوي مقيمة في المملكة المتحدة وعضوة في "موارد التغذية"، وهي قاعدة بيانات لخبراء التغذية وأخصائيي التغذية المؤهلين، على أن تناول الطحالب البحرية بكميات صغيرة آمن كجزء من نظام غذائي صحي.

ولكنها قد لا تُمثل الحل الصحي المُعجزة الذي يدّعيه مُستخدمو تيك توك.

وتُضيف دي سوزا توماس قائلة: "إنه من الأفضل اعتبارها مُكملًا غذائيًا، وليس بديلًا، لنظام غذائي مُتنوع غني بالخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتين عالي الجودة والدهون الصحية".