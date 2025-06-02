إيلاف من واشنطن: أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر على منصة "تروث سوشيال"، منشورا مثيرا يدعي أن "الرئيس السابق جو بايدن تم إعدامه في عام 2020 واستبداله بنسخة روبوتية تديرها كيانات خفية".

وجاء في المنشور الأصلي على صفحة مجهولة المصدر تحمل اسم "llijh": "ما ترونه هو استنساخ وروبوتات تفتقر إلى الروح والفكر، الرئيس السابق للولايات المتحدة ليس شخصا حقيقيا بل هو نسخة طبق الأصل أو دمية يتم تشغيلها بواسطة عناصر مخفية، من أجل إخفاء وفاته أو عدم كفاءته، أو تمكين السيطرة الخارجية على الحكومة".

وأضاف المنشور: "لا وجود لجو بايدن - أعدم في عام 2020 ما تراه هو نسخ طبق الأصل من بايدن، وكيانات روبوتية بلا روح ولا عقل، الديمقراطيون لا يعرفون الفرق".

وقد أعاد الرئيس الأمريكي نشر المنشور عبر حسابه الشخصي دون كتابة أي تعليق.

وشجع مؤيدو ترامب ذلك في الردود، حيث نشروا صورا متجاورة لبايدن، قائلين إنها دليل على استبداله بشبيه له. وشارك أحد المستخدمين مقطع فيديو يزعم أن "عيني جو بايدن تغيرتا من الزرقة إلى السواد".

وقبل بضعة أشهر، نشر ترامب صورة لثلاث صور رئاسية: اثنتان له، تمثلان ولايته، وفي المنتصف صورة لقلم حبر بدلا من صورة بايدن".

هذا وقال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر إن "مجلس النواب حدد هوية أربعة أشخاص استخدموا توقيعات آلية لتوقيع وثائق نيابة عن الرئيس السابق جو بايدن".

وكان كومر قد أعلن في وقت سابق، أن اللجنة ستحقق فيما أسماه "التستر" على الحالة العقلية للرئيس بعد سلسلة من التقارير التي ذكرت أن بايدن أظهر علامات تدهور معرفي وجسدي أثناء الحملة الرئاسية لعام 2024 وقبلها، وفقا لصحيفة "ديلي بيست".