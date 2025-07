إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إن بلاده "تساعد أوكرانيا كثيراً"، مشدداً على أن الحرب بين موسكو وكييف ما كانت لتحدث لو كان في البيت الأبيض خلال تلك الفترة، مؤكداً أن نهجه في السياسة الخارجية كان سيمنع اندلاع سلسلة من الأزمات العالمية.

وفي تصريحات للصحافيين من ولاية نيوجيرسي، ورداً على سؤال حول أسباب عدم تقديم إدارته دعماً عسكرياً واسعاً لأوكرانيا كما هو الحال مع إسرائيل حالياً، قال ترامب:

"أنا أساعد أوكرانيا. أساعدها كثيراً".

[Q]: Why not help Ukraine the same way you help Israel?



President Trump:



I am helping Ukraine. I'm helping it a lot. And it's a war that should have never happened.

It's a war that should have never started. If I were President, if the election weren't rigged, and it was… pic.twitter.com/lMClIqyIVm