إيلاف من لندن: طلبت بعض القبائل المؤثرة في غزة من المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف الاطلاع على واقع الحياة في القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي و"العيش بيننا".

زار ويتكوف والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي اليوم الجمعة، موقعًا إغاثيًا تابعًا لمؤسسة غزة الإنسانية في الجنوب.

وبدت صور الزيارة هادئة ومنظمة، على عكس واقع مواقع المساعدات في أغلب الأحيان.

كما اتهمت القبائل إسرائيل بتمكين الفصائل التي تنهب مواقع المساعدات.

وقالوا: "نريد من المبعوث الأميركي أن يأتي ويعيش بيننا في هذه الخيام حيث لا ماء ولا طعام ولا ضوء".

وأشاد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بمؤسسة غزة الإنسانية المثيرة للجدل بعد زيارته لغزة.

وقال هاكابي إنهما ذهبا "للوقوف على حقيقة" توزيع المؤسسة للمساعدات. وأضاف هاكابي أنهما تلقيا إحاطة من جيش الدفاع الإسرائيلي.

100 مليون وجبة

كما نشرت المؤسسة صورًا للزيارة، وقالت إنها قدمت حتى الآن أكثر من 100 مليون وجبة في غزة.

وافاد مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بأنه منذ أواخر مايو، قُتل 859 من طالبي الإغاثة "في محيط" مواقع المؤسسة.

وتعمل المؤسسة في مناطق عسكرية إسرائيلية، ووردت تقارير شبه يومية عن وفيات. كما تعرضت المؤسسة لانتقادات لعدم كفاية نظامها الإغاثي لتلبية احتياجات غزة.

ورغم الحديث عن نجاح توزيع الغذاء خلال الزيارة اليوم الجمعة، حذرت هيئة مدعومة من الأمم المتحدة من "كارثة" مجاعة متنامية في غزة