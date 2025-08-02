إيلاف من لندن: أكدت زعيمة حزب المحافظين البريطاني كيمي بادينوك أنها لم تعد تُعرّف نفسها بأنها نيجيرية، وقالت إنها "مهتمة" بالبلد الذي نشأت فيه، لكن منزلها هو بريطانيا مع عائلتها وحزب المحافظين.

وقالت بادينوك أنها لا تعتبر نفسها نيجيرية، ولم تعد تحمل جواز سفر للبلد الذي نشأت فيه. وكانت زعيمة حزب المحافظين ولدت في ضاحية ويمبلدون بلندن، لكنها نشأت في لاغوس، نيجيريا.

وعندما انهار الاقتصاد النيجيري في التسعينيات، عادت السيدة بادينوك، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 16 عامًا، إلى المملكة المتحدة للعيش مع صديق للعائلة ومواصلة تعليمها.

وفي حديثها مع النائب السابق ومقدم البرامج التلفزيونية جايلز براندريث في بودكاست روزبد، قالت السيدة بادينوك إنها قضت معظم حياتها في المملكة المتحدة، لذا فهي "لا تُعرّف نفسها" بأنها نيجيرية.

وحسب (سكاي نيوز) البريطانية، قالت النائبة عن شمال غرب إسيكس: "أنا نيجيرية الأصل، بالميلاد، رغم أنني لم أولد هناك بسبب والديّ... لكنني لست كذلك في الحقيقة".

وأضافت: "لم أجدد جواز سفري النيجيري، على ما أعتقد، منذ أوائل الألفية الثانية". وأضافت السيدة بادينوك أن موطنها الآن هو موطن عائلتها، بما في ذلك عائلتها السياسية الممتدة.

وفيما يتعلق بنيجيريا، قالت: "أعرف البلد جيدًا، ولديّ عائلة كبيرة هناك، وأنا مهتمة جدًا بما يحدث هناك".

وأضافت: "لكن موطني هو موطن عائلتي الحالية، وعائلتي الحالية هي أطفالي، زوجي وشقيقي وأطفاله، أصهاره. حزب المحافظين جزء لا يتجزأ من عائلتي - عائلتي الممتدة، كما أسميها".

وقالت السيدة بادينوك إنه عند عودتها إلى نيجيريا بعد وفاة والدها، فيمي، الذي كان طبيبًا عامًا يملك عيادته الخاصة، واجهت "مخاطرة كبيرة" للحصول على تأشيرة.

تجارب مبكرة

وقالت أيضًا إن تجاربها المبكرة في نيجيريا شكّلت نظرتها السياسية، بما في ذلك سبب كراهيتها للاشتراكية.

وأضافت: "أتذكر أنني لم أشعر قط بالانتماء إلى هناك".

في العام الماضي، اتهم نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما السيدة بادينوش بتشويه سمعة البلاد، مضيفًا أن لها "كل الحق في إزالة كلمة كيمي من اسمها".

جاءت هذه الانتقادات بعد أن تحدثت السيدة بادينوش عن حياتها وطفولتها في نيجيريا خلال سباق قيادة حزب المحافظين.

ردّ متحدث باسم السيدة بادينوش على السيد شيتيما آنذاك، قائلًا إن زعيم حزب المحافظين "ليس ممثلًا رسميًا لنيجيريا".