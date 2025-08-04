أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن حماس لن يكون لها "حق النقض" على اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين وأن لا دور لها في مستقبل غزة.

يبدو أن السير كير ستارمر الآن على يقين تام من الاعتراف بفلسطين كدولة في سبتمبر. وقد صرّح الأسبوع الماضي بأن هذا سيحدث ما لم تمتثل إسرائيل لشروط معينة، بما في ذلك الالتزام بحل الدولتين.

وقالت مصادر بريطانية إنه بالنظر إلى أن بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال الأسبوع الماضي إن هذا سيتضمن إلزام إسرائيل بقبول "دولة جهادية"، فمن المنطقي افتراض أن إسرائيل لن تمتثل (ما لم تُستبدل حكومة نتانياهو بأخرى مختلفة تمامًا في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو أمر غير معقول أيضًا).

كما حدد ستارمر شروطًا لحماس. لكن الحكومة أكدت أن هذه ليست شروطًا رسمية، مما يعني أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيمضي قدمًا حتى لو لم يُفرج عن جميع الرهائن.

لكن الحكومة البريطانية لم تُقرّ بذلك صراحةً، وفي إحاطة 10 داونينغ ستريت صباح الوم الإثنين، سُئل المتحدث باسم رئاسة الوزراء عما إذا كانت المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطين في حال استمرار احتجاز الرهائن، فقال: "سنُجري تقييمًا قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول حول مدى التزام الطرفين بالخطوات التي حددناها".

لا حق نقض لحماس

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن الاعتراف بدولة فلسطينية مع استمرار حماس في الحكم، قال المتحدث أيضًا إن حماس لن تحصل على "حق النقض" (الفيتو) على اعتراف المملكة المتحدة بفلسطين.

وقال: لقد أوضحنا تمامًا أنه لا يمكن لحماس أن يكون لها دور في الحكومات المستقبلية في غزة... كما أوضحنا أنه يجب عليها نزع سلاحها، وإطلاق سراح جميع الرهائن.

واضاف المتحدث: وأوضحنا أيضًا أن حماس ليست الشعب الفلسطيني، وأن من حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف أن يُعترف بها وفقًا للخطوات التي حددناها سابقًا.

وخلص إلى القول: وأكدنا أيضًا أنه لا يمكن لحماس، وهي جماعة إرهابية، أن تمتلك حق النقض على الاعتراف بفلسطين.