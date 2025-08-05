إبلاف من لندن: تشهد الحكومة الأردنية برئاسة جعفر حسّان يوم غد الأربعاء أول تعديل وزاري، وسيكون هوالتعديل الأول على الحكومة التي تشكلت في سبتمبر 2024.

أعلن مكتب رئيس الوزراء الأردني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، أنَّ التعديل سيكون واسعاً بحيث يشمل تقريباً ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كلف جعفر حسان يوم 15 سبتمبر 2024 بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي استقالت أثر الانتخابات البرلمانية 2024.

وشغل جعفر حسان (57 عاما) سابقاً منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي (2009-2013)، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني (2014-2018)، ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018.