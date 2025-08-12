إيلاف من لندن: حثت المغنية الأمركية مادونا، البابا على الذهاب إلى غزة و"إلقاء الضوء" على أطفالها. وقالت فيي نداء: "لم يعد هناك وقت".

كان البابا ليو الرابع عشر صريحًا بشأن الأزمة في غزة منذ تنصيبه، داعيًا إلى إنهاء "وحشية الحرب".

وفي نداءٍ شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت نجمة البوب للبابا إنه "الوحيد من بيننا الذي لا يُمكن منعه من الدخول" وأنه "لم يعد هناك وقت".

وقالت: "أشعر أن أفضل هدية يُمكنني تقديمها له كأم هي أن أطلب من الجميع بذل قصارى جهدهم للمساعدة في إنقاذ الأطفال الأبرياء العالقين في مرمى النيران في غزة".

واضافت مادونا: "أنا لا أُشير بأصابع الاتهام، ولا أُلقي باللوم، ولا أُتحيز لأي طرف. الجميع يُعاني. بمن فيهم أمهات الرهائن. أدعو الله أن يُطلق سراحهن أيضًا."

وكتبت ملكة البوب، التي نشأت في الكنيسة الكاثوليكية: "ل، ا يُمكن للسياسة أن تُؤثر على التغيير، الوعي وحده هو القادر على ذلك. لذلك، أتواصل مع رجل الله."

وأبلغت مغنية أغنية "لايك أ براير" متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي أن عيد ميلاد ابنها روكو هو ما دفعها لنشر هذا المنشور.

وقال في يوليو الماضي: "أناشد المجتمع الدولي احترام القانون الإنساني واحترام الالتزام بحماية المدنيين، بالإضافة إلى حظر العقاب الجماعي والاستخدام العشوائي للقوة والتهجير القسري للسكان".

محنة الاطفال

ويواجه كل طفل دون سن الخامسة في غزة الآن خطر سوء التغذية الحاد، وفقًا لليونيسف - "وهي حالة لم تكن موجودة في غزة قبل 20 شهرًا فقط".

وفي نهاية مايو، أفادت المنظمة غير الحكومية أن أكثر من 50,000 طفل قُتلوا أو جُرحوا منذ أكتوبر 2023.

وشكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مادونا على منشورها، قائلاً: "يجب على الإنسانية والسلام "شكرًا لكِ يا مادونا على تعاطفكِ وتضامنكِ والتزامكِ برعاية جميع المتضررين من أزمة غزة، وخاصةً الأطفال. هذا أمرٌ في غاية الأهمية"، كتب على X.