تسببت موجة الحر الحارقة في اندلاع العشرات من حرائق الغابات في أجزاء من جنوب أوروبا، ما أجبر آلاف السكان على ترك منازلهم وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.

وصدرت إنذارات حمراء، التي تعني حالة التأهب القصوى، في مناطق من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال ومنطقة البلقان، محذرة من مخاطر كبيرة على الصحة.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الإسبانية "إيميت" إن درجات الحرارة قد تصل إلى 44 درجة مئوية في إشبيلية وقرطبة، كما قد تصل جنوب البرتغال أيضاً إلى 44 درجة مئوية.

وفي إسبانيا، توفي أحد موظفي مركز للفروسية في تريس كانتوس، بالقرب من مدريد، بعد إصابته بحروق شديدة؛ حيث أدت الرياح التي تجاوزت سرعتها 70 كيلومترا في الساعة (43 ميلا في الساعة) إلى اشتعال النيران بالقرب من المنازل، ما أجبر المئات على الفرار.

وعلق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على منصة إكس يوم الثلاثاء قائلا إن خدمات الإنقاذ "تعمل بلا كلل لإطفاء الحرائق".

وأضاف: "نحن معرضون بشدة لخطر حرائق الغابات. يرجى توخي الحذر الشديد".

وفي منطقة قشتالة وليون شمال غرب إسبانيا، تم إجلاء ما يقرب من 4000 شخص، وأُبلِغ عن أكثر من 30 حريقاً يهدد أحدها منطقة لاس مدولاس المدرجة ضمن قائمة اليونسكو، والتي تشتهر بمناجم الذهب القديمة.

كما جرى إجلاء 2000 شخص آخرين من الفنادق والمنازل القريبة من مدينة طريفة السياحية في منطقة الأندلس الجنوبية.

وقالت وحدة الطوارئ العسكرية الوطنية الإسبانية، يوم الثلاثاء، إن ما يقرب من 1000 جندي تم نشرهم لمكافحة حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد.

وفي البرتغال، كافح رجال الإطفاء ثلاثة حرائق غابات كبيرة، كان أخطرها بالقرب من ترانكوسو في وسط البلاد يوم الثلاثاء.

Reuters أجبرت حرائق الغابات في ألبانيا الناس على إخلاء منازلهم يوم الاثنين

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أنه تم نشر أكثر من 1300 رجل إطفاء و14 طائرة، وأرسل المغرب طائرتين إلى البرتغال بعد تعطل طائرات لإطفاء الحرائق.

وحذرت السلطات هناك من أن درجات الحرارة في المناطق الجنوبية للبرتغال قد تصل إلى 44 درجة مئوية، ومن غير المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 25 درجة مئوية.

وفي إيطاليا، توفي طفل بضربة شمس يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وصدرت تحذيرات حمراء في 16 مدينة منها روما وميلانو وفلورنسا.

وفي فرنسا صدرت إنذارات فيما يقرب من ثلاثة أرباع البلاد، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 36 درجة مئوية في منطقة باريس و40 درجة مئوية في وادي الرون.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية كاثرين فوترين، إن المستشفيات تستعد لمواجهة تداعيات موجة الحر الثانية التي تشهدها البلاد خلال أسابيع قليلة.

Reuters حرائق الغابات في الجبل الأسود تدمر الممتلكات بالقرب من العاصمة بودغوريتشا

وتواجه اليونان أكثر من 100 حريق غابات أججتها الرياح العاتية. وتجري عمليات إجلاء جماعية في جزيرة زاكينثوس السياحية وفي غرب أخائية، حيث دمرت الحرائق المنازل والشركات.

وتقوم قوارب الإنقاذ بإجلاء مرتادي الشاطئ المحاصرين بسبب النيران المتصاعدة في خيوس، وطلبت السلطات طائرات برمائية لإطفاء الحرائق من الاتحاد الأوروبي.

وتمكنت تركيا من السيطرة على العديد من الحرائق الكبرى، بما في ذلك في جاناكالي وإزمير، بعد إجلاء المئات وإغلاق مضيق الدردنيل ومطار كاناكالي.

وفي الجبل الأسود، توفي جندي وأصيب آخر عندما انقلب صهريج مياه أثناء مكافحة الحرائق بالقرب من العاصمة بودغوريتشا.

وأجبرت حرائق الغابات في ألبانيا الناس على إخلاء منازلهم يوم الاثنين، بينما اندلع حريق كبير في سبليت في كرواتيا وتم احتواؤه يوم الثلاثاء.

وتشهد مناطق في المملكة المتحدة موجة حر شديدة خلال رابع موجة حر لها هذا العام، حيث تصل درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية، كما صدرت تنبيهات صحية في جميع أنحاء إنجلترا باللونين الكهرماني (لتنبيه الأفراد بوجود خطر محتمل) والأصفر (تنبيه متقدم) يدل على تأثر منطقة ما بظاهرة جوية مع وجوب أخذ الحيطة والحذر.

كما اندلع حريقان في العاصمة لندن يوم الثلاثاء، أحدهما في إيلينغ والآخر في وانستيد فلاتس، ما أدى إلى حرق أكثر من 17 فداناً.

ويحذر العلماء من أن ظاهرة الاحتباس الحراري تجعل صيف البحر الأبيض المتوسط أشد حرارة وجفافاً، ما يؤدي إلى تأجيج مواسم حرائق أطول وأكثر كثافة.