إيلاف من لندن: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة تبذل "جهودًا صادقة" لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا، وأشار إلى إمكانية توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق بشأن الحد من الأسلحة النووية من شأنه تعزيز السلام.

كثيرًا ما يصف الزعيم الروسي غزوه الشامل لأوكرانيا وقصفه المتكرر للمراكز المدنية بأنه "أزمة" أو "عملية عسكرية خاصة".

وقال الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع القيادة العليا وإدارة الرئاسة ومجلس الوزراء عشية قمّته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، وأنه أشاد بجهود واشنطن للتسوية.

وقال بوتين في الاجتماع: "نجتمع اليوم لإطلاعكم على سير العملية التفاوضية حول الأزمة الأوكرانية، وسير المفاوضات الثنائية مع الوفد الأوكراني. على أي حال الكثير من الحاضرين على اطلاع وسأخبركم بالتفاصيل لاحقا... هذا أولا".

وتابع: "سأطلعكم على المرحلة التي وصلنا إليها مع الإدارة الأميركية التي تبذل من وجهة نظري جهودا حثيثة وصادقة لوقف القتال، وإنهاء الأزمة والوصول إلى اتفاقات ترضي جميع أطراف النزاع، وخلق الظروف اللازمة للسلام الدائم بين بلدينا".

معاهدة ستارت

كما لم يستبعد بوتين أن تكون المرحلة التالية من الاتصالات مع الولايات المتحدة حول معاهدة "ستارت" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.

في وقت سابق من هذا العام، صرّح ترامب بأنه يريد استئناف محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين. وأعرب عن أمله في أن تتفق الدول الثلاث على خفض ميزانياتها الدفاعية الكبيرة إلى النصف.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق اليوم الخميس أن اللقاء بين الرئيسين سيبدأ يوم الجمعة الساعة 10:30 مساء بتوقيت موسكو باجتماع ثنائي بحضور مترجمين.

وأضاف أنه عقب الاجتماع، سيعقد بوتين وترامب مؤتمرا صحفيا مشتركا لوسائل الإعلام.

رمزية

وأشار إلى رمزية مكان انعقاد قمة الزعيمين قرب الضريح التذكاري للطيارين السوفيات الذين سقطوا إلى جانب نظرائهم الأميركان في الحرب العالمية الثانية التي أحيت روسيا ذكرى النصر فيها في مايو الماضي.

ولفت إلى أن الموضوع الرئيسي للقاء الرئيسين تسوية الأزمة الأوكرانية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي.

وقال: "التعاون بين روسيا والولايات المتحدة يحظى بطاقات هائلة غير مستغلة بعد".

ورجح أوشاكوف في ختام حديثه أن يعقد اللقاء التالي بين بوتين وترامب في روسيا.

وسيضم الوفد الروسي مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميتريف.