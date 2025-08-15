برز اسم القيادي في حركة حماس خليل الحية في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، عقب مقتل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، كأحد المرشحين لخلافته.

العضو بالمكتب السياسي لحماس ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في الحركة، خليل الحية، يقود وفد حماس الذي توجه الأربعاء إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالحرب في قطاع غزة.

تتضمن المحادثات بحث العلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها.

وقد انتهت الجولة الأخيرة من المحادثات غير المباشرة في قطر إلى طريق مسدود أواخر يوليو/تموز 2025، حيث تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن عدم إحراز تقدم بشأن اقتراح أمريكي لهدنة لمدة 60 يوماً واتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وكان الحية قد قاد سابقاً مفاوضات مع إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة في شهر فبراير/ شباط 2025، ومفاوضات سبقت الحرب في القطاع، مثل المفاوضات التي نظمت في 2012 و2014 مع الجانب الإسرائيلي في القاهرة.

ارتبط اسم الحية بحركة حماس منذ سنواتها الأولى، حيث يعد أحد أبرز قادتها، فماذا نعرف عنه؟

نشأته

ولد خليل إسماعيل إبراهيم الحية المُكنّى بـ "أبو أسامة" في قطاع غزة، في يناير/ كانون الثاني عام 1960. وبسبب خلفيته التعليمية، يعرف عنه بأنه رجل محافظ.

حصل الحية على شهادة البكالوريوس من الجامعة الإسلامية في غزة عام 1983، وشهادة الماجستير من الجامعة الأردنية عام 1989، ودرجة الدكتوراه من جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في السودان عام 1997، بتخصصات مرتبطة جميعها بالشريعة الإسلامية.

عُرف الحية بنشاطه السياسي والاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني، إذ عمل كعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني.

AP يعد خليل الحية أحد مؤسسي حركة حماس

علاقته بالحركة

شارك الحية ضمن حراك الانتفاضة الفلسطينية الأولى سنة 1987، وكان من بين مؤسسي حركة حماس، ويعد الآن أحد القادة البارزين في المكتب السياسي للحركة.

في 2006، ترشح لخوض الانتخابات التشريعية ضمن قائمة "الإصلاح والتغيير" في غزة وفاز بمقعد ضمن كتلة حماس، ليصبح بعد ذلك رئيساً للكتلة في المجلس التشريعي، وكانت آخر انتخابات فلسطينية نظمت منذ ذلك الحين.

شغل منصب نائب رئيس الحركة في قطاع غزة ورئيس المكتب الإعلامي لها.

أمضى ثلاث سنوات فترة التسعينيات في السجون الإسرائيلية بتهم تتعلق بـ"الإرهاب"، وكان حينها نائب رئيس مجلس طلبة الجامعة الإسلامية ونائب رئيس الحركة الإسلامية (المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين) بغزة.

تعرّض منزله إلى القصف مرتين في 2007 و2014 فيما يبدو أنهما محاولتي اغتيال، وفقد على إثر الحادثتين عدداً من أفراد أسرته، كما فقد عدداً من أفراد عائلته جراء القصف الإسرائيلي على غزة بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي مايو/ أيار 2025 هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، باغتيال القيادي خليل الحية.

نتنياهو ينفى "المماطلة" في إنهاء حرب غزة، و24 دولة تدعو إسرائيل للسماح بدخول "غير مُقيّد" للمساعدات إلى غزة

يُعتبر خليل الحية أقرب إلى طهران من خالد مشعل، إذ إنه شارك إلى جانب إسماعيل هنية - قبل مقتله - في حفل تنصيب الرئيس الإيراني، بينما غاب مشعل عن ذلك الحفل.

في 2022 قاد وفداً من حماس إلى جانب وفود فلسطينية أخرى ذهبت إلى دمشق لمقابلة الرئيس بشار الأسد بهدف إحياء العلاقة مع سوريا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 ترأس وفداً إلى لبنان حيث التقى بأمين عام حزب الله السابق حسن نصر الله وبحث معه مسألة الرهائن.

يزداد التركيز مؤخراً على نشاط ومواقف خليل الحية نظراً لموقعه القيادي البارز ومشاركته في المباحثات الإقليمية، تحديداً مع مقتل أو غياب أبرز قادة الحركة منذ الحرب الأخيرة بين حماس وإسرائيل.