إيلاف من القدس: تم العثور على رفات النقيب في جيش الدفاع الإسرائيلي يوسف حاييم في غابة شمالية في حالة انتحار جديدة، ومنذ بداية العام، انتحر 16 جنديا من جيش الدفاع الإسرائيلي. وفي عام 2024، تم تسجيل 21 حالة انتحار ليصبح إجمالي الحالات 37 حالة.

فقد عُثر، مساء الخميس، على رفات النقيب (احتياط) يوسف حاييم أشرف (28 عاماً)، في الغابة السويسرية قرب طبريا، وفق ما أعلنت بلدية طبريا الجمعة، ويُشتبه في أنه أنهى حياته، وفقًا للبلدية. وشُيِّعت جنازته يوم الجمعة في المقبرة العسكرية المحلية.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في الحادثة، وسيتم إحالة النتائج إلى المدعي العام العسكري للمراجعة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" أن النقيب أشرف خدم في الفرقة 99 في قطاع غزة .

منذ بداية العام، انتحر 16 جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي، وفي عام 2024، سُجِّلت 21 حالة انتحار.

ارتفاع عدد حالات الانتحار

صرح العميد أمير فادماني، من مديرية شؤون الأفراد في جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل بضعة أسابيع، في اجتماع للجنة، بأن ارتفاع حالات الانتحار في جيش الدفاع الإسرائيلي يوازي زيادة عدد جنود الاحتياط في الخدمة. وأضاف: "هناك زيادة في عدد حوادث الانتحار، وهذا ليس مفاجئًا. هذه ليست موجة، ولكن لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الحالات. في عامي 2024-2025، يخدم مئات الآلاف من جنود الاحتياط، بمعدل لم نشهده في عامي 2022-2023".

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه تحديد عدد الحالات التي لا تزال موضع شك، أجاب: "لا أريد التطرق إلى ذلك. كل حالة قيد التحقيق، ولن أفصح عن البيانات - يمكنك رفض ما أقوله".

يذكر أن أهوال الحرب في غزة، تسببت في صدمات نفسية، وحالات اكتئاب حاد، مما دفع ببعض الجنود في جيش الدفاع الإسرائيلي إلى الانتحار للتخلص من حياتهم، فضلاً عن خضوع الآلاف من الجنود ممن عاشوا تجربة الحرب في غزة للعلاج النفسي المكثف في الوقت الراهن.







