إيلاف من واشنطن: بدأت القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا في أنكوريج، ألاسكا، وظهر ترامب وهو يصفق عندما اقترب منه بوتن وصافحه لفترة طويلة وتبادلا أطراف الحديث الودود.

ثم يمشي الاثنان جنبًا إلى جنب نحو مسرح مرتفع، وبوتن يبتسم بينما تبتعد السيارة التي كانت تقله هو وترامب، وشاهد ترامب وبوتين تحليقاً عسكرياً لطائرات مقاتلة من طراز F-22 وقاذفة من طراز B-2.

غضب أهالي ألاسكا من بوتين

تجمع عدة مئات من الأشخاص للمشاركة في مظاهرة مؤيدة لأوكرانيا في أنكوريج بولاية ألاسكا، حيث من المقرر أن يجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الروسي فلاديمير بوتين الجمعة.

هذه القمة بالغة الأهمية - وهي أول لقاء شخصي بين رئيس أميركي وبوتين منذ أن شن الأخير غزوه الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 - تهدف إلى تمهيد الطريق لوقف إطلاق النار.

ولم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القمة، المقرر انطلاقها حوالي الساعة الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة.

بدأ المتظاهرون بالتجمع في وقت مبكر من صباح الجمعة قبيل وصول بوتين إلى أنكوريج، مرددين شعارات مؤيدة لكييف، مطالبين روسيا بإعادة 20 ألف طفل أوكراني اختطفتهم من منطقة الحرب .

كما أبدى المتظاهرون استياءهم من دعوة ترامب لبوتين إلى اجتماع على الأراضي الأميركية في ألاسكا، التي كانت أرضًا روسية حتى بيعها للولايات المتحدة عام 1867.

وقال أوستاب ياريش، المستشار الإعلامي لمؤسسة رازوم من أجل أوكرانيا، في منشور على موقع X ، مصحوبًا بلقطات من الاحتجاج: "أوكرانيا وألاسكا - لن تكون روسيا مرة أخرى أبدًا".

ألاسكا تعارض الاستبداد الروسي

وقال المنظمون المحليون للتظاهرة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "ألاسكا تعارض الاستبداد" ، داعين المؤيدين إلى "التجمع في أنكوريج، ألاسكا، للاحتجاج ضد مجرم حرب دولي يتسكع هنا".

وقالت منظمة "الحركة الأصلية" غير الحكومية في بيان لها ، إن "قرار استضافة بوتن، مجرم الحرب، على الأراضي الألاسكية هو خيانة لتاريخنا والوضوح الأخلاقي الذي تتطلبه معاناة أوكرانيا والشعوب المحتلة الأخرى"، داعية ترامب إلى عدم عقد صفقة مع بوتن.

أعلن ترامب عزمه تنظيم اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني وبوتين بعد اجتماع ألاسكا بفترة وجيزة. وأوضح الرئيس الأمريكي أن هناك "ثلاثة خيارات" لمواقع الاجتماع، وأن "أسهلها بكثير" هو البقاء في ألاسكا.

أعربت أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون عن تفاؤل حذر بشأن القمة، بعد أن شدد ترامب انتقاداته لبوتين بسبب دوره في إطالة أمد الحرب، وطرح فكرة تقديم ضمانات أمنية أمريكية لتسهيل وقف إطلاق النار، وهو أمر كان قد رفضه سابقًا. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الموقف يوم الخميس، قائلاً في مؤتمر صحفي : "لإحلال السلام، أعتقد أننا جميعًا ندرك ضرورة إجراء حوار حول الضمانات الأمنية".

ورغم أن ترامب طرح في البداية فكرة "مبادلة الأرض مقابل السلام" مع أوكرانيا، فإنه وعد لاحقا القادة الأوكرانيين والأوروبيين بأنه لن يناقش هذه القضية مع بوتين وبدون زيلينسكي.

مجرد "تدريب"؟ أم اجتماع حقيقي؟

حاول البيت الأبيض التخفيف من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق سلام ناجح قبل القمة، حيث أشارت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت إلى الاجتماع باعتباره "تمرين استماع".

مع ذلك، صرّح ترامب بأنه يتوقع من بوتين أن يأخذ الاجتماع على محمل الجد، مهددًا موسكو بـ"عواقب وخيمة للغاية" إذا لم يوافق الزعيم الروسي على اتخاذ خطوات لإنهاء الحرب. وقال ليفيت إن ترامب يُفضّل الدبلوماسية على فرض عقوبات جديدة على روسيا، مع أنه "جاهزٌ بكل الوسائل".

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام روسية اليوم الخميس إن روسيا لا تتوقع توقيع أي وثائق بعد الاجتماع في ألاسكا.