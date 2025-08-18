إيلاف من القدس: رقم قياسي جديد في جيش الدفاع الإسرائيلي يخص المجندات، فقد تم تجنيد أكثر من 5000 امرأة للقيام بأدوار قتالية العام الماضي، وتخدم المجندات المقاتلات حاليًا في مجموعة متنوعة من وحدات القتال، ليس فقط في الأدوار الداعمة ولكن في جوهر الدفاع العملياتي.

خلال العقد الماضي، شهد عدد المقاتلات زيادةً هائلةً من 500 جندية فقط إلى أكثر من 5000 هذا العام، حيث ترقت الجنديات العاملات في سلاح المدفعية، والكتائب المختلطة، والدفاع الجوي إلى مناصب قيادية عليا. في غضون ذلك، قرر رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، إيقاف البرنامج التجريبي لتدريب النساء على مناصب القوات الخاصة.

انهيار قوة الاحتياط

في حين تنهار قوة الاحتياط تحت الضغط ويتزايد عدد المتهربين من الخدمة العسكرية والفارين من الخدمة كل شهر على خلفية عشرات الآلاف من أوامر التجنيد، وقد بلغ عدد الشباب الذين تهربوا من الخدمة العسكرية 15 ألفاً.

وتظهر بيانات جيش الدفاع الإسرائيلي المقدمة إلى وزارة الدفاع أن السقف الزجاجي للجيش قد تحطم: تم إرسال أكثر من 5000 جندية إلى القتال في العام الماضي.

وبحسب البيانات التي قدمتها مديرية القوى العاملة في جيش الدفاع الإسرائيلي، برئاسة اللواء ديفيد بار خليفة، لوزير الدفاع، تم تجنيد أكثر من 20 ألف امرأة مؤهلة للخدمة القتالية في دفعة 2024، وفقاً لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست".

هؤلاء هن النساء اللواتي وجد أنهن لائقات طبيا ووظيفيا وعقليا للخدمة كجنديات قتاليات في جيش الدفاع الإسرائيلي.

مقاتلات في خطوط المواجهة

من بين هؤلاء، التحق 35% منهم بأيام الخدمة القتالية على خطوط المواجهة، ومن بين الذين التحقوا، التحق 76% منهم كجنود مقاتلين. بمعنى آخر، أكمل حوالي 5300 من أصل 7000 ممن أبدوا رغبتهم في الخدمة القتالية هذه العملية.

حتى اليوم، واحدة من كل أربع نساء مؤهلات للخدمة القتالية تلتحق بالفعل بدور قتالي. وعلى مدار العقد الماضي، ارتفع عدد المقاتلات من 500 إلى 5000 سنويًا.

وتخدم المقاتلات حاليًا في وحدات قتالية متنوعة، ليس فقط في أدوار الدعم، بل في صميم الدفاع العملياتي. في الكتائب المختلطة المتمركزة على طول الحدود مع مصر والأردن وجدار الفصل في الضفة الغربية، تشكل النساء أكثر من 60% من الأفراد، بل يخدم بعضهن على متن دبابات ميركافا. في السنوات الأخيرة، نفذت هذه الكتائب مهام في قطاع غزة.

جنديات في مناصب قيادية

علاوة على ذلك، تشهد نسبة النساء في سلاح المدفعية ازديادًا، إلى جانب كتائب قيادة الجبهة الداخلية. ومع ذلك، ينصبّ الاهتمام حاليًا على جنديات وحدة ياهلوم النخبوية ، اللواتي يخضعن حاليًا لمرحلة التدريب.

تشير البيانات إلى إمكانات هائلة غير مستغلة في المجتمع الإسرائيلي، لا سيما في ظل النقص الحالي البالغ 7000 جندي قتالي وجندي دعم قتالي، والذي لم يُستغل بالكامل على مر السنين. في وحدات مثل الكتائب المختلطة، وتشكيل الدفاع الجوي، وقيادة الجبهة الداخلية، وسلاح المدفعية، تتقدم الجنديات المقاتلات إلى مناصب قيادية.

في غضون ذلك، أعلن زامير مؤخرًا عن تعليق البرنامج التجريبي لتدريب النساء على أدوار قتالية خاصة، وذلك بعد خضوعه لتقييمات مهنية، شملت تقييمًا للقدرة على الحركة العملياتية وعوامل أخرى.