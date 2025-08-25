إيلاف من لندن: وجهت عشر منظمات بريطانية رسالة عاجلة إلى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر بشأن استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

أعربت المنظمات العشر ومن بينها الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، وجمعية بارناردو، وجمعية الأطفال، عن قلقها إزاء إغفال الاعتداء الجنسي على الأطفال من استراتيجية الحكومة لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

وبعد تقرير نشرته قناة (سكاي نيوز)، وجّهت مجموعات، من بينها الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال (NSPCC)، وجمعية بارناردو، ومؤسسة مراقبة الإنترنت، رسالة عاجلة إلى ، تُشير فيها إلى أن العنف ضد النساء والفتيات والاعتداء الجنسي على الأطفال "مرتبطان ارتباطًا وثيقًا"، مُشيرةً إلى أن أي "استراتيجية جادة" لمعالجة العنف ضد النساء والفتيات يجب أن تُركّز على الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال.

وثيقة داخلية

وكشفت القناة عن وثيقة داخلية لوزارة الداخلية، بعنوان "مسودة تعريفنا للعنف ضد النساء والفتيات"، والتي ذكرت أن الاعتداء والاستغلال الجنسيين للأطفال لا "يندرجان صراحةً ضمن نطاق" استراتيجيتها، والمقرر نشرها في سبتمبر.

ردًا على تقرير سكاي نيوز الأصلي، قالت بوبي آير، التي تعرضت للاعتداء الجنسي والاغتصاب على يد جدها عندما كانت في الرابعة من عمرها: "العنف ضد النساء والفتيات هو عنف ضد النساء والفتيات. إذا استثنينا الاعتداء الجنسي على الأطفال منه، فأين الفتيات؟"

يقدر مركز الخبرة في الاعتداء الجنسي على الأطفال، الممول من وزارة الداخلية والمُوقّع على الرسالة، أن 500 ألف طفل في إنجلترا وويلز يتعرضون للاعتداء الجنسي سنويًا.

وصرحت آنا إدموندسون، رئيسة قسم السياسات، لسكاي نيوز: "ترحب" الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال بتعهد الحكومة بخفض العنف ضد النساء والفتيات إلى النصف خلال عقد من الزمن، لكنها "قلقة من أنه إذا أرادت الحكومة الوفاء بهذا الالتزام، فيجب أن تتضمن الاستراتيجية أهدافًا واضحة وقابلة للتنفيذ لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم أيضًا".

فرصة ذهبية

وقالت إدموندسون: حذّرت من أن الحكومة "ستُضيّع فرصة ذهبية" وأن احتياجات آلاف الفتيات "ستُهمَل" إذا لم يكن الاعتداء والاستغلال الجنسي على الأطفال "في صميم استراتيجيتها الرئيسية".

وتصرّ الحكومة على أن برنامج العنف ضد المرأة والفتاة سيشمل إجراءاتٍ للتصدي للاعتداء الجنسي على الأطفال، لكنها تقول أيضًا إنها تريد وضع خطةٍ مميزة "لضمان حصول هذه الجرائم على الاستجابة المتخصصة التي تتطلبها".

وقالت بوبي لشبكة سكاي نيوز: "رسالتي إلى الحكومة هي أنه إذا كنتم ستجعلون الاعتداء الجنسي على الأطفال قضيةً منفصلة، ​​فنحن بحاجةٍ إليه الآن".

وتُشارك منظمة "أزمة الاغتصاب"، وهي إحدى أكبر المنظمات التي تُقدّم الدعم للنساء في إنجلترا وويلز، هذه المخاوف.

وتريد أن تكون خطط معالجة الاعتداء الجنسي على الأطفال جزءًا من الاستراتيجية، لا أن تُهمل. وقالت الرئيسة التنفيذية سيارا بيرغمان: "إذا لم تتضمن استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء والفتيات العنف الجنسي ضد الفتيات، فإنها تُخاطر بأن تكون استراتيجيةً لمعالجة بعض أشكال العنف ضد بعض الإناث، وليس جميعهن".

وإذ ذاك، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن الحكومة "تعمل بلا كلل للتصدي لجرائم العنف المروعة ضد النساء والفتيات والاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال، كجزء من مهمتنا "شوارع أكثر أمانًا".

وأضاف: "نحن نستثمر بالفعل في برامج جديدة، ونُصدر قوانين بارزة لإصلاح استجابة الشرطة والعدالة الجنائية لهذه الجرائم، بالإضافة إلى العمل بناءً على توصيات مراجعة البارونة كيسي للاستغلال الجنسي الجماعي للأطفال، والتحقيق المستقل في الاعتداء الجنسي على الأطفال".