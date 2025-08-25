إيلاف من القاهرة: في زيارته السنوية المعتادة والتي لا تحمل طابعاً رسمياً، وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى مدينة العلمين الجديدة في زيارة وصفتها الرئاسة المصرية بالزيارة الأخوية.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله مطار العلمين الدولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ورحب الرئيس المصري - خلال استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في المطار - برئيس دولة الإمارات، وتبادلا الأحاديث الأخوية الودية..مؤكدين متانة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس دولة الإمارات عن شكرة وتقدير لنظيره المصري لحفاوة الاستقبال.

فيما أكد الرئيس المصري على ما يحظى به الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها امتداداً للعلاقة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى الشعب المصر، على ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.

مشروع رأس الحكمة

مشروع رأس الحكمة

ويعد المشروع ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة وجهة رائدة عالمياً

ويعد المشروع ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة وجهة رائدة عالمياً، وستضم مدينة رأس الحكمة ـ التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع ـ مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.

ويقع “مشروع مدينة رأس الحكمة" على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة .. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2045، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.

فيما يركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.