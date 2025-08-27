إيلاف من القدس: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن حماس "على الأرجح" لم تكن لتنفذ هجوم في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لو كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في ذلك الوقت.

واعترف نتانياهو بذلك في مقابلة مع برنامج "PBD Podcast" الذي يقدمه باتريك بيت ديفيد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عندما سُئل عما إذا كانت المذبحة كان هجوم حماس سوف يحدث تحت الإدارة الحالية - أو ما إذا كانت حماس كانت خائفة للغاية.

وقال نتانياهو "ربما لا"، مضيفا أنه "من الصعب أن نقول ذلك مع هؤلاء المجانين، لا يمكنك معرفة ذلك تماما، أعتقد أن إيران كانت ستكون أكثر حذرًا، وتابع: "وإيران هي الراعي".

وجاءت تصريحاته في الوقت الذي كشف فيه المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف أن الرئيس سيسهل عقد "اجتماع كبير" في البيت الأبيض يوم الأربعاء لمناقشة "خطة شاملة" حول كيفية إدارة غزة بعد الحرب.

وقال ويتكوف لشبكة فوكس نيوز: "سوف يرى كثير من الناس مدى قوة هذا القرار ومدى حسن نواياه، كما أنه يعكس الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب".

وأضاف أن واشنطن تتوقع أن تتم تسوية الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية العام، ولم يكن من الواضح على الفور من سيكون حاضرا في اجتماع ترامب.