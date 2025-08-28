إيلاف من روما: أثار موقع إباحي نشر صورًا "معدلة" لعدد من النساء الإيطاليات البارزات والشهيرات، بما في ذلك رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وزعيمة المعارضة إيلي شلاين، موجة غضب في إيطاليا .

تم جمع الصور، المصحوبة بتعليقات مبتذلة وجنسية، من حسابات شخصية على وسائل التواصل الاجتماعي أو من مصادر عامة قبل تعديلها ونشرها على منصة Phica الإيطالية، التي تضم أكثر من 700 ألف مشترك.

التُقطت صور لسياسيات من مختلف التوجهات الحزبية خلال تجمعاتٍ أو مقابلاتٍ تلفزيونية أو أثناء عطلاتهن بملابس السباحة. تم تعديل الصور لتكبير أجزاء الجسم أو لإيحاءات جنسية. وعُرضت في قسم الشخصيات المهمة على الموقع.

الأزواج يتبادلون صوراً جنسية لزوجاتهم

ووفقاً لصحيفة "الغارديان" اللندنية نقلاً عن "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، تأتي هذه الفضيحة، التي أحيت الجدل في إيطاليا حول كراهية النساء المستمرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، بعد أسبوع من إغلاق موقع ميتا لحساب إيطالي على فيسبوك يسمى ميا موجلي (زوجتي) حيث كان الرجال يتبادلون صورًا حميمية لزوجاتهم أو نساء مجهولات.

أُطلقت حملة "فِيكا"، وهي تلاعب خاطئ بكلمة عامية إيطالية تعني "المهبل"، عام 2005، ويبدو أنها استمرت دون عوائق حتى أعلن عدد من السياسيين من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) تقديمهم شكوى قانونية. وتُجري الشرطة تحقيقاتٍ حاليًا، وقد تم العثور على ما يقرب من 4000 شخصية من المشاهير ضحايا للمواد الإباحية "المعدلة".

ميلوني ترفض التعليق

ولم تعلق ميلوني، التي استهدفت شقيقتها أريانا أيضًا على الموقع، عندما اقترب منها الصحفيون في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا .

ومن بين النساء البارزات الأخريات اللواتي تم استخدام صورهن المسروقة على الموقع، باولا كورتيليسي ، وهي ممثلة ومخرجة فيلم إيطالي ناجح حول العنف المنزلي، C'è Ancora Domani ( لا يزال هناك غدًا )، وكيارا فيراجني، وهي مؤثرة.

بداية الشكوى من فاليريا كامبانيا

كانت فاليريا كامبانيا، السياسية في الحزب الديمقراطي، من أوائل من تقدموا بشكوى رسمية، مما دفع آخرين إلى التقدم بشكوى فيما وصفته الصحافة الإيطالية بـ"حركة #أنا_أيضًا الإيطالية". وقد جمعت عريضة إلكترونية تطالب بإغلاق الموقع، وفقاً لأكثر من 150 ألف توقيع.

وفي منشور على موقع فيسبوك يوم الأربعاء، كتبت كامبانيا أنها شعرت "بالاشمئزاز والغضب وخيبة الأمل" و"لم تستطع الصمت" بعد اكتشافها أن صورها نُشرت على الموقع دون موافقتها.

كتبت: "لم تقتصر على صوري بملابس السباحة، بل شملت لحظات من حياتي الشخصية والعامة. وخلفها تعليقات جنسية، بذيئة، وعنيفة. لا أستطيع الصمت، فهذه القصة لا تخصني وحدي، بل تخصنا جميعًا. إنها تخص حقنا في الحرية والاحترام والعيش دون خوف".

موراني: التعليقات فاضحة وتمس كرامتي

وسرعان ما حذت حذوها زميلاتها السياسيات من الحزب الديمقراطي أليسيا موراني وأليساندرا موريتي وليا كوارتابيل.

كتبت موراني على إنستغرام أن التعليقات أسفل صورها "غير مقبولة وفاضحة" و"تمس كرامتي كامرأة".

وأضافت: "للأسف، لست وحدي. يجب أن نُبلغ عن هذه المجموعات من الرجال الذين يتصرفون كعصابات، ويفلتون من العقاب رغم الشكاوى العديدة. يجب إغلاق هذه المواقع وحظرها. كفى!"