إيلاف من لندن: أعلن عن إقالة رئيسة الوزراء التايلاندية، بايتونغتارن شيناواترا، لمخالفتها قواعد السلوك المهني بعد مكالمة هاتفية مسربة مع سياسي كمبودي بارز أثارت غضبًا عارمًا.

كانت بايتونغتارن شيناواترا جديدة على الساحة السياسية عندما عُيّنت على عجل العام الماضي، بعد إقالة سلفها.

وأقالت المحكمة الدستورية في تايلاند، بايتونغتارن شيناواترا، أصغر رئيسة وزراء في البلاد، من منصبها بعد عام واحد فقط في السلطة.

وأقرت المحكمة بأن شيناواترا، البالغة من العمر 39 عامًا، انتهكت قواعد السلوك المهني في مكالمة هاتفية مسربة في يونيو/حزيران، بدت خلالها وكأنها تتملق الزعيم الكمبودي السابق هون سين، بينما كانت الدولتان المجاورتان على شفا صراع مسلح.

كما انتقدت قائدًا للجيش التايلاندي، وهي خطوة محظورة في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير.

وكان اندلع القتال بعد أسابيع واستمر خمسة أيام. قُتل ما لا يقل عن 35 شخصًا ونزح أكثر من 260 ألفًا.

واعتذرت السيدة شيناواترا، التي كانت جديدة على الساحة السياسية عندما تولت منصبها في أغسطس من العام الماضي، عن المكالمة الهاتفية، وقالت إنها كانت تحاول تجنب الحرب. وتم تعليق عملها في يوليو.

وهي الآن خامس رئيس وزراء تايلاندي من عائلة شيناواترا المليارديرة، أو مدعوم منها، يُعزل من قبل الجيش أو القضاء خلال 17 عامًا، وسط صراع على السلطة بين النخب المتصارعة في البلاد.

حالة عدم يقين

وقالت تقارير إن هذا الحكم يدفع تايلاند إلى مزيد من حالة عدم اليقين السياسي في وقت يسود فيه القلق العام إزاء تعثر الإصلاحات وتعثر الاقتصاد.

وفي حديثه بعد قرار المحكمة، قالت رئيسة الوزراء المستقيل إن "جميع الأطراف" في السياسة التايلاندية "يتعين عليها الآن العمل معًا لبناء الاستقرار السياسي وضمان عدم حدوث نقطة تحول أخرى".

ودعا زعيم حزب الشعب، حزب المعارضة الرئيسي، رئيس الوزراء القادم إلى حل البرلمان فور تنصيبه.

وسيتولى نائب رئيس الوزراء، فومتام ويتشاي تشاي، والحكومة الحالية تصريف أعمال الحكومة إلى حين انتخاب رئيس جديد من قبل البرلمان. ولا يوجد حد زمني لذلك.

وسينتقل التركيز الآن إلى من سيخلف السيدة شيناواترا.

ومن المتوقع أن يكون والد رئيسة الوزراء المستقيلة، الملياردير ذو النفوذ، تاكسين شيناواترا، الذي شغل سابقًا منصب رئيس وزراء تايلاند، في قلب جولة مفاوضات مكثفة للحفاظ على بقاء حزب "فيو تاي" الحاكم في السلطة.