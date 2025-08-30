إيلاف من بيروت: أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أن قوات من الجيش نفذت سلسلة عمليات ليلية في جنوب سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الأشخاص قال إنهم "مشتبه بهم بالتورط في ترويج نشاطات إرهابية ضد قواتنا"، بحسب تعبيره.

وجاء الإعلان في تدوينة نشرها أدرعي على "إكس" توضح أن "قوات الفرقة 210، وبمشاركة محققي الميدان من الوحدة 504، اعتقلت في الأيام الأخيرة عددًا من المشتبه بهم الذين تورطوا في ترويج نشاطات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع في جنوب سوريا".

pic.twitter.com/gOFIq1k7Nd — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 29, 2025

وأشار أدرعي إلى أن "القوات عثرت خلال عمليات التمشيط على وسائل قتالية في المناطق التي عملت بها"، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن نوعية هذه الوسائل أو هوية الموقوفين.

وختم المتحدث العسكري تدوينته بالإشارة إلى استمرار انتشار قوات الفرقة 210 في المنطقة، بهدف "إحباط محاولات تمركز عناصر الإرهاب، وضمان أمن مواطني دولة إسرائيل"، وفق ما ورد في التصريح.